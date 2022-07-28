美媒：马云拟放弃蚂蚁金服控制权

知情人士透露，中国亿万富翁马云计划放弃对蚂蚁金服的控制权。若消息属实，此举将使蚂蚁金服将更进一步摆脱阿里巴巴集团的控制。

据美国《华尔街日报》报道，知情人士透露，蚂蚁金服已通知中国监管机构，在蚂蚁金服申请准备转型成为金融控股公司时，马云打算放弃对蚂蚁金服的控制权。这些人士说，中国监管机构并没有要求马云让出控制权，但对这一决定予以祝福。

蚂蚁金服在申请成为金融控股公司时，需要明确列出公司的所有权结构。中国人民银行还没有正式接受蚂蚁金服的申请，因此在蚂蚁金服的转型完成前，仍不会有任何控制权的变化。

知情人士说，多年来马云一直在考虑放弃对蚂蚁金服的控制权，因为他担忧一旦过于依赖公司高层的单一主导人物，将对公司的经营带来风险。马云此前一直没有宣布放弃控制权，是因为他不想拖延公司的首次公开募股（IPO）计划。

报道称，控制权的转移可能意味着蚂蚁金服的上市计划还需要等多一段时间。但一些知情人士说，蚂蚁金服并不急于上市，仍可能还在考虑其他选项，包括将一些单位分拆出来并单独上市。

目前马云通过一家名为杭州云博投资咨询有限公司的实体控制蚂蚁金服，而该公司又控制着两家公司，它们共持有蚂蚁金服一半以上的股份。2020年8月，在蚂蚁金服提交IPO招股书之前，原本持有杭州云博所有股份的马云将三分之二的股份转让给其他三位高管。同时，根据招股说明书，马云被赋予对杭州云博决策的否决权。

一名知情人士称，这一安排旨在让其他高管对蚂蚁金服的事务有更多发言权，而不会引发控制权的有效变更，从而拖延上市计划。

这名人士还指出，马云可以通过放弃对杭州云博决策的否决权，并将其部分股份转让给其他高管来稀释他在杭州云博的投票权，从而让出对蚂蚁金服的控制权。

据路透社早前报道，随着中国监管压力加剧，阿里巴巴与蚂蚁集团之间的合作关系从去年起就出现了转变，起初双方逐步解除彼此在组织层面上的业务往来，但很快就发展到重大战略举措层面，包括限制对方使用自家的服务、争夺彼此的客户等。

阿里巴巴星期二（7月26日）还宣布，蚂蚁集团七名高管将不再担任阿里巴巴集团合伙人。这项宣布强化了蚂蚁集团和阿里巴巴之间的业务剥离。