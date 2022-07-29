香港红磡演唱会发生意外 大屏幕落下砸伤两人

香港人气组合MIRROR星期四（7月28日）晚在红磡体育馆举办演唱会时发生事故，两名舞蹈演员被高处掉落的电视屏幕击中倒地，后被立即送往医院，其中一人伤势较重。香港行政长官李家超发声明，指示全面调查事件，检视同类表演活动的安全问题。

根据《星岛日报》报道，从片段看，当时一群舞蹈员在舞台中央跳舞，其中一名舞蹈员走向舞台中间时，上方一块大屏幕突然松脱，击中舞蹈员头部，他随即倒地，其他舞蹈员见状即冲前救援。现场观众见意外发生也都惊讶大叫。

两名伤者由救护车送往伊利沙伯医院治理，一人伤势严重，一人情况稳定。

主办单位发声明称，对此次事故感到抱歉，会对伤者提供一切所需协助，并宣布将取消余下所有场次的演出及网上直播。

李家超事后发表声明称，对事故感到震惊，向伤者致以慰问，希望他们早日康复，并指已联络文化体育及旅游局局长，指示康乐及文化事务署联同相关部门全面调查事件，检视同类表演活动的安全要求，以保障表演者、工作人员及公众安全。

香港文化体育及旅游局局长杨润雄表示非常关注事件，并已要求康乐及文化事务署成立一个由助理署长统筹的小组联同劳工处及有关人士调查意外成因以及作出跟进工作。因应该意外，政府已指示演唱会要暂停举行，直至舞台结构证实安全。

据知，被屏幕击中的舞蹈员是女子组合COLLAR成员苏芷晴（So Ching）的男友李启言（阿mo），苏芷晴凌晨赶赴医院探望。而女团COLLAR在官方社交网站发文，宣布取消7月29日所有活动及访问。

另外，演唱会期间过万名观众目击意外发生，其中有三名女观众受惊不适，包括一名10多岁的歌迷需由母亲陪同送医。