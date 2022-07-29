金价连跌四个月 有“00后”论斤买

金价连续四个月下跌，伦敦金价7月27日已较年内高点跌逾16%。作为黄金珠宝产业聚集地，中国深圳水贝涌现“买金潮”。

据时代周报报道，水贝的黄金价格目前在每克375元（人民币，下同，约76.7新元）上下浮动。有“00后”告诉记者，打算趁着金价下跌，去深圳水贝扫货，“我们都是论斤买，不一定是饰品，也有人囤金条，主要是看好黄金的投资价值和保值性能。”

深圳水贝卓翔黄金珠宝店的工作人员陈晓（化名）告诉记者，受金价下调影响，往年是销售淡季的7月、8月，今年却反倒火热起来。

线上实物黄金交易也较火爆。据万联证券数据，2022年6月，黄金珠宝淘系平台成交额为54.39亿元，同比增长11%。

市场人士普遍认为，此次黄金价格下跌主要受美联储货币政策超预期调整影响。

方正中期期货团队指出：“美联储资产负债表规模增加往往伴随着黄金价格的上涨，美联储资产负债表规模趋于稳定或者回落之际，黄金价格亦会出现回落。”今年上半年，地缘政治局势和美联储货币政策调整相继成为黄金走势的核心影响因素。

方正中期期货说：“二季度，地缘政治局势虽仍在恶化，但是对黄金走势影响在弱化；高通胀下美联储加速收紧货币政策，使得贵金属高位回落。”通胀持续上涨、经济衰退担忧以及流动性状态等因素亦影响黄金走势。

尽管大众对黄金热情高涨，但不少业内人士认为，对于普通人而言，黄金并不是好的投资品种。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林说：“金价上涨有限且缓慢，黄金投资其利甚微，对于投资人的吸引力往往较短。”

盘和林指出，黄金投资可以分为期货和现货两种。期货投资有杠杆加持，更适合专业投资者；现货投资则是普通投资者的首选，一般可以选择证券类别的黄金ETF基金、银行类别的实物黄金。

盘和林说：“大多数黄金投资者通过杠杆放大收益，但同时也承受更大风险，所以普通投资人应该在黄金投资方面进行适当配置，但不能将黄金投资作为主要投资途径。”

星图金融研究院研究员黄大智也说：“对普通投资者而言，黄金不是一个特别好的投资品种。”黄金是作为一种国际型大宗商品，价格走势受多种因素影响，价格走势后市波动率较大，普通投资者难以判断。他还补充说，实物黄金具有消费品属性，普通人配置风险相对较小；若是配置黄金期货、或纸黄金等品种，风险较大。