超30中国城市减轻多孩家庭购房压力

今年以来，中国多个城市出台楼市松绑政策，释放出了稳定楼市的积极信号。同时，随着三孩政策的放开，许多城市针对多孩家庭出台了相关放松政策。

据北京日报客户端报道，不完全统计，截至目前中国已有超30座城市对多孩家庭给予了购房支持，出台的楼市新政包括放松限购、提高住房公积金贷款额度、给予购房补贴等多种方式。分析人士认为，此类政策在一定程度上减轻多孩家庭的购房压力，从而激发其购房需求。当前，针对多孩家庭的政策优化措施或将成为楼市调控的新趋势。

长沙市7月22日发布通知，将长沙市住房公积金贷款的最高额度从60万元（人民币，下同，12.27万新元）提高至70万元。此外，生育三孩的家庭住房公积金贷款最高额度提高至80万元，职工家庭购买第二套改善性自住房，新政将首付款比例不得低于购房总价的60%调整为40%。

除了长沙之外，降低住房公积金首付比例、增加最高贷款额度是许多城市针对多孩家庭实施的“松绑”措施。

自2022年1月1日起，宁波市出台新规，按照国家生育政策生育二孩或三孩的家庭，连续缴存住房公积金满两年，首次申请住房公积金贷款购买首套自住住房的，住房公积金最高贷款额度由60万元/户提高至80万元/户。此外，对于拥有多套房家庭，只要名下无贷款可继续申请贷款。

此外，乐山、绵阳等城市还出台了针对多孩家庭的购房补贴政策。除了提高公积金贷款额度、提供购房补贴外，武汉、成都、南京等省会城市以及东莞、厦门等新一线城市、二线城市还针对多孩家庭放宽了限购政策。

易居研究院智库中心研究总监严跃进说，各城市在针对多孩家庭放松限购的同时，往往还有其他优惠。例如，南京市多孩家庭同时还可享受相关银行优惠贷款利率支持，允许享受贷款方面的优惠，杭州的三孩家庭在参与摇号时可参照“无房家庭”优先摇号等。

严跃进分析，从既有的城市政策演变看，多孩家庭的住房优惠政策经历了三个阶段。其中，公租房的优惠政策是第一步；接下来，进入购房补贴阶段。“如今，各地对多孩家庭的优惠政策已经进入了取消限购阶段。”严跃进说，未来结合金融政策，此类家庭或同时可享受更多的贷款利率支持。