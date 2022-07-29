陆慷：域外势力不要低估印尼人民把握自己命运的自主意志

印尼总统佐科星期二（7月26日）结束了访华行程。中国驻印尼大使陆慷说，印尼人民非常清楚他们曾经遭受的威胁究竟来自哪里，他们曾经遭受的殖民主义的威胁并不是来自于本地区国家，有些域外势力不要太低估印尼人民把握自己国家命运的自主意志。中国特别希望本地区国家加强合作，共同致力于本地区稳定发展。希望这样的努力意愿可以得到域外势力的尊重。

陆慷接受澎湃新闻专访时说，佐科此次访华，在很短时间内，双方便就一些重要的事宜和文件达成了共识。包括中国国家主席习近平同佐科举行了会谈，中国国务院总理李克强会见佐科，中印尼双方还发布了《中华人民共和国和印度尼西亚共和国两国元首会晤联合新闻声明》。在这之外，访问期间中印尼双方还达成了七个合作文件。从这可以看出，中印尼双方对两国合作现在的定位、下一步发展的方向和一些具体举措，共识度非常高。

陆慷认为，元首外交历来能为双边关系的发展发挥重要的战略引领和重要的推动作用。这次佐科访华及其与中国领导人的会谈、会见达成的重要成果和重要共识，主要包括三个方面。

一是在两国已经于2013年建立全面战略伙伴关系的基础上，中印尼两国元首本次会晤达成了一个突出的共识，即双方将共同朝着打造中印尼命运共同体的方向去努力。这为两国关系的进一步深入发展指明了一个重要的方向，也奠定了一个重要的框架。

二是中印尼两国自从开展“一带一路”共建合作以来，已经在很多传统领域取得了很多成就。这一次双方探讨的话题除了进一步巩固、强化传统领域合作外，还提到了一些新的领域，比如说数字经济、绿色经济，以及疫苗、基因联合研究等。

三是在当前的国际形势下，中印尼作为重要的发展中国家，实际上有很多共同的利益、立场和态度，特别是对一些全球都需要面对和处理的问题，比如欧洲的地缘政治局势及其所带来的对经济复苏在内的全球影响；也比如，在冠病疫情后全球经济的复苏问题方面，一些主要经济体的宏观政策对此造成了影响。

在上述这些方面，中国和印尼作为本地区两个重要的国家、两个重要的新兴经济体、两个重要的发展中国家，应当要加强合作。中国今年是“金砖国家”轮值主席国，印尼是二十国集团（G20）轮值主席国、明年还将担任东盟轮值主席国，双方在国际事务中还要发挥重要的引领作用。在这一时刻，双方领导人在一起“对对表”，就重大的国际问题交换意见，达成很多共识，相信对推动国际合作会有很重要的影响。



针对此次访问中，两国元首同意确立共建中印尼命运共同体的大方向， 陆慷说，中国同印尼的合作是有基础的，2013年，中印尼双方就已经共同建立起全面战略伙伴关系，在这个关系框架下，双方在政治、经济、人文以及后来加上的海上等各领域、各方向合作都取得很多成果。

现在，打造中印尼命运共同体的大方向已确立。第一，它因应了中印尼双边关系已发展到历史最好水平的现实，需要进一步打造符合两国人民根本利益的更紧密的合作框架。第二，在国际范围内，中印尼双方作为发展中国家共同面临着很多需要解决的问题和任务，由此，中印尼在国际社会打造更加紧密的命运共同体、形成更加紧密的合作，肯定是有利于推动发展中国家在国际事务中发出更强有力的声音，更好地维护共同利益。

对于在佐科访华期间，美军参谋长联席会议主席米利在印尼称中国“更咄咄逼人、更危险”，陆慷说，美方一段时间以来不停地在本地区渲染所谓的“中国威胁”，想调动本地区国家间的不和情绪，在本地区制造紧张，为他们的地缘政治图谋服务，实际上中方已经多次表明了立场。

陆慷说，真心劝一些美国人，不要低估了印尼人民和印尼政府坚持独立自主的外交政策的决心，不要低估了印尼政府和印尼人民对自己的利益的准确的把握和判断，千万不要以为自己比印尼人民更加懂得印尼国家利益所在。

他指出，印尼是一个拥有独立自主外交传统的国家，这样独立自主的外交政策是由它的历史、从历史的经验教训中所得出来的。印尼人民非常清楚他们曾经遭受的威胁究竟来自哪里，他们曾经遭受的殖民主义的威胁并不是来自于本地区国家，他们在上世纪90年代末受到的亚洲金融危机的冲击、国家经济遭受的巨大创伤，也不是来自本地区国家。所以印尼人民非常清楚自己国家面临的威胁在哪里。

有些域外势力真的不要太低估印尼人民把握自己国家命运的自主意志。中国特别希望本地区国家加强合作，共同致力于本地区稳定发展。希望这样的努力意愿可以得到域外势力的尊重。



此外，针对许多西方媒体对雅万高铁等项目多次表达质疑，陆慷说，雅万高铁的建设正在顺利地向前推进，现在已经完成了全部土建工程的91%的工作量。中印尼双方相关部门、所有参建企业有信心按照两国领导人的要求在明年6月底如期完成雅万高铁的建设。

陆慷坦言，自雅万高铁工程开工以来，该项目确实经历了形势变化，特别是冠病疫情给整个供应链物流、施工、人员来往带来了一些影响。不过，中印尼双方就这些新增因素、新出现的问题进行了友好协商，也都可以找到很好的解决办法，确保这项工程高质量地如期建成。

陆慷还强调，一些媒体在在炒作所谓的工程“财务负担”问题，无非就是想再炒作所谓的“中国债务问题”。印尼政府在国家财务上采取非常严谨的政策，中国在印尼国债中所占的比例不到1%。

他也说，在一些其他国家的债务中，中国债务实际占比是很低的。有些国家炒作中国的基础设施项目在非洲造成了债务问题，但中国的债务在非洲总共才占了不到12%，大部分的债务是由一些西方的金融团体金融机构所提供的，这些国家为什么不提这一点呢？

陆慷指出，有的报道称，中国提供的投资、贷款和合作给一些发展中国家提供的是“不必要的基础设施”，他反问怎么能叫“不必要”？中国人都知道“要致富，先修路”的道理，这是中国的教训，也是很多发展中国家从中国发展中看到的经验。他认为，有些西方媒体做这类报道的陈述上一定要谨慎、科学、负责任。



陆慷最后说，希望印尼可以顺利地、成功地举办今年G20巴厘岛峰会，这对当前国际社会形成共识、凝聚力量、加强团结、共同应对挑战十分重要。中国政府从一开始就已表明，坚定地支持印尼举办好今年G20峰会。在这个过程中，中国会进一步推进两国的合作。作为中国驻印尼大使，这肯定是下一阶段工作的一个重点，方方面面努力都会围绕这一个重点来展开。

