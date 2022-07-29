美媒：佩洛西星期五赴亚洲 台湾列为暂定行程

匿名知情人士透露，美国众议院议长佩洛西将于星期五（7月29日）启程前往亚太地区展开访问，但不清楚她是否会前往台湾。另有美国媒体报道，佩洛西的亚洲行程表将访台列为暂定（tentative）行程。

据彭博社报道，佩洛西发言人哈米尔（Drew Hammill）星期四（28日）并没有就佩洛西的出访安排置评。佩洛西和她的下属以安全因素为由，一再拒绝证实佩洛西的行程安排，或否认有这样的安排。

另一名匿名消息人士称，佩洛西届时将访问日本、印度尼西亚和新加坡。

据美国全国广播公司新闻（NBC News）则报道，一名查阅了佩洛西行程安排的消息人士称，佩洛西将出访日本、韩国、马来西亚和新加坡，并将访台的安排列为暂定行程。

两名消息人士透露，佩洛西星期五将会率领国会代表团开展亚洲之行。

英国《金融时报》7月19日放出消息称，身为美国政坛第三号人物的佩洛西计划8月访问台湾，届时将成为25年来访台的最高层级美国政要。这个消息引起中国大陆的不满。

美国总统拜登和中国国家主席习近平星期四围绕台湾问题等议题进行超过两小时通话，以缓和两国近来迅速激化的矛盾。

新华社报道，两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。习近平重点阐述了中方在台湾问题上的原则立场，强调“坚决反对‘台独’分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的‘台独’势力留下任何空间”。

他也郑重表明：“坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志；民意不可违，玩火必自焚。希望美方看清楚这一点。”

据白宫官网在两国元首通话后发表的声明，拜登就台湾问题强调，美国的涉台政策没变，美国强烈反对单方面改变现状，或破坏台海和平与稳定的举措。