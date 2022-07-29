22岁女孩熬夜加班猝死 医药费40多万人民币

中国浙江省杭州市滨江区22岁女子徐某某在家休息时突然失去意识后，一度被送进急诊ICU抢救，半个多月后去世。女孩父亲说，孩子医药费花40多万（人民币，下同，约8万新元），全家到处借款筹款。

据澎湃新闻报道，22岁熬夜加班猝死女孩父亲星期四（28日）发声称，公司打欠条垫10万医药费后没再看过，认为女儿在家时出事不应担责。女儿医药费花40多万，全家到处借款筹款。

22岁女子徐某某在家休息时突然失去意识后，一度被送进急诊ICU抢救，半个多月后，于7月26日不幸去世。杭州滨江区人社局7月28日通报称，已经介入调查。家属说，他们已经和律师联系，暂时没有进展。

徐某某的父亲徐先生告诉记者，女儿7月8日因不舒服去医院治疗，26日离世。徐先生在社交平台发布的浙江大学医学院附属第二医院诊断证明显示，徐某某患有呼吸心跳骤停，多器官功能衰竭，肺部感染，低蛋白血症等八项病症，自7月8日起入院治疗。

徐先生称，女儿自2021年9月1日开始在杭州慕克文化传媒有限公司工作，岗位为网络直播运营。在职期间，徐某某加班是常态，经常熬夜到早上五六点，睡一会中午11点多又要去上班。

徐某某的侄女告诉记者，徐某某的实习工资4000至5000元，转正之后加上绩效工资每月10000元出头，自2021年9月1日入职，当年12月1日转正。徐某某侄女还称，这次医院治疗费用共花费41万元，在朋友的帮助下，通过水滴筹筹款了18万元。

徐先生称，女儿被送往医院抢救后，因家里难于支付医疗费用，女儿所在公司也以欠条形式帮其垫付了10万元。

