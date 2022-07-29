习拜通话 台外交部：将持续深化台美紧密安全伙伴关系

美国总统拜登和中国大陆国家主席习近平星期四（7月28日）围绕台湾问题等议题进行通话。台湾外交部星期五（7月29日）发声明称，台湾将持续深化台美紧密的安全伙伴关系，共同捍卫以规则为基础的国际秩序。

台湾外交部在官网发表的声明也称，美国在上述通话结束后，已于第一时间向台湾简报。外交部感谢拜登政府自上任以来，多次强调台美关系“坚若磐石”，以及拜登对维持台海和平稳定现状的重视，与对台湾安全的坚定支持。

声明强调，台湾将持续深化台美紧密的安全伙伴关系，共同捍卫以规则为基础的国际秩序，促进台海安全及印太区域的和平、稳定与繁荣。

拜登于星期四晚上与习近平进行了超过两小时的通话，以缓和两国近来迅速激化的矛盾。中国官媒新华社发布的消息称，两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。习近平重点阐述了中方在台湾问题上的原则立场，强调“坚决反对‘台独’分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的‘台独’势力留下任何空间”。

白宫在两国元首通话后发表声明称，拜登就台湾问题强调，美国的涉台政策没变，美国强烈反对单方面改变现状，或破坏台海和平与稳定的举措。

这是拜登去年1月入主白宫后，中美元首第五次对话，两人上一次对话是在今年3月举行的视讯对话。

另据白宫官网发布的通话背景吹风会实录，两国领导人在通话中还讨论了面对面会晤的意义，并要求各自团队跟进，安排一个双方都同意的时间。

中美关系近期因美国众议院议长佩洛西8月初可能访台的消息陷入紧张。彭博社引述消息人士称，佩洛西将于星期五启程前往亚太地区展开访问，但不清楚她是否会前往台湾。