中国芯片大基金总裁丁文武被查

据多家媒体报道，中国集成电路产业投资基金股份有限公司（下称“大基金”）总裁丁文武被有关部门调查，目前仍处于与外界失联的状态。

综合新浪科技和财新网报道，丁文武曾先后出任信息产业部电子信息产品管理司副司长、工信部电子信息司副司长，电子信息司司长，2014年大基金成立之后出任总裁至今。

此前丁文武在一次公开发言中称：“前两年半导体行业的形势非常好，甚至有人说赚不到钱就是傻子，但现在开始，这种形势已经开始发生变化。”

丁文武并不是第一位落马的芯片行业官员。据中纪委国家监委驻国家开发银行纪检监察组、吉林省纪委监委7月17日通报，中国国家开发银行国开发展基金管理部原副主任、大基金的唯一管理人——华芯投资管理有限公司原副总裁路军，因涉嫌严重违纪违法，目前正在接受中纪委国家监委驻国家开发银行纪检监察组纪律审查，以及吉林省监委监察调查。

大基金的另一个投资方紫光通信，是紫光集团100%控股企业。紫光集团原董事长赵伟国也被有关部门带走调查，目前也处于与外界失联的状态。

中央纪委国家监委驻国家开发银行纪检监察组、山东省监委去年11月还公布，华芯投资副总裁高松涛涉嫌严重违法，正在接受监察调查。

大基金成立于2014年9月，由国开金融、中国烟草、亦庄国投、中国移动、上海国盛、中国电科、紫光通信、华芯投资等企业发起，基金规模约为1200亿元（人民币，下同，约245亿新元）。

基金重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业，实施市场化运作、专业化管理。按照所有权、管理权分开的原则，拥有两层管理架构，由国家集成电路产业投资基金股份有限公司委托华芯投资管理有限责任公司为唯一管理人，承担基金投资业务。

大基金相关领导人先后被查，有业内人士说：“这也说明了目前国家对半导体产业的的推动，可能有了一些阶段性的变化，管理越来越严格了。”

据该人士透露：“早些年大基金投资时期，一些半导体工厂建设成本明明一开始只花费了2亿多，但却对外说建厂成本近20亿，中间存在诸多不透明处。”

