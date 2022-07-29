天津银行上海分行涉向资本金不足房地产项目贷款等被罚710万人民币

天津银行上海分行因存在向资本金不足的房地产项目提供固定资产贷款等14项违法违规事实，被罚710万元（人民币，下同，约145万新元）。

根据澎湃新闻报道，上海市银保监局星期四（7月28日）的罚单显示，主要违法违规事实为：2016年9月至2021年9月，天津银行上海分行及其分支机构存在14项违法违规行为。

其中涉及固定资产贷款等有两项：向资本金不足的房地产项目提供固定资产贷款；固定资产贷款资金未按规定进行支付管理与控制。

涉及同业业务的有四项：同业业务未实行专营管理；通过同业投资为政府购买服务项目提供融资；同业投资违规投向土地储备项目；对同业投资基础资产风险管理严重违反审慎经营规则。

其他违法违规行为还包括：以贷收费；质价不符；转嫁成本；固定资产贷款五级分类不准确；经营性物业贷款用途管理严重违反审慎经营规则；超过借款人实际资金需求发放流动资金贷款；未按规定检查、监督流动资金贷款使用情况；个人贷款贷后管理严重违反审慎经营规则。

上海银保监局对天津银行上海分行作出的行政处罚决定是责令改正，并处罚款共计710万元。

天津银行上海分行还有一名相关责任人被罚。上海银保监局披露的罚单显示，2018年1月、9月，天津银行上海分行向资本金不足的房地产项目提供固定资产贷款。2017年2月至2018年3月，天津银行上海分行同业投资违规投向土地储备项目。杨俊对上述违法违规行为负有直接管理责任。上海银保监局对其作出的行政处罚决定是警告。

此外，上海银保监局同日对工行上海市分行也开出一张罚单，主要违法违规事实显示，工商银行上海市分行及其分支机构存在以下10项违法违规行为：2019年3月至2020年7月，向关系人发放信用贷款；2017年至2020年，部分服务存在质价不符；2017年至2020年，部分贷款存在以贷收费；2017年8月至12月，部分业务存在转嫁成本；2017年至2019年，部分收费服务内容记录不完整；2019年1月，理财资金违规用于支付土地款，用途管理严重违反审慎经营规则；2016年至2018年，违规提供政府性融资；2017年至2020年，部分个人贷款违规用于限制性领域；2013年至2019年，部分并购贷款严重违反审慎经营规则；2020年5月至7月，违规代理销售。

上海银保监局作出的行政处罚决定是责令改正，并处罚款共计1310万元。

另外，还有一名相关责任收到罚单。具体来看，2019年1月，工商银行上海市分行理财资金违规用于支付土地款，用途管理严重违反审慎经营规则。郑必有对上述行为负直接管理责任。上海银保监局对其作出的行政处罚决定是警告。

