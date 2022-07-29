中国上半年实际使用外资同比增17.4%

中国上半年实际使用外资金额7233.1亿元人民币（下同，约1478.9亿新元），按可比口径同比增长17.4%。

根据​中国商务部网站公布的数据，从行业看，服务业实际使用外资金额5371.3亿元人民币，增长9.2%。高技术产业实际使用外资增长33.6%，其中高技术制造业增长31.1%，高技术服务业增长34.4%。

从来源地看，韩国、美国、德国实际对华投资分别增长37.2%、26.1%和13.9%（含通过自由港投资数据）。从区域分布看，中国东部、中部、西部地区实际使用外资分别增长15.6%、25%和43.9%。



中国商务部合作司负责人谈今年上半年中国对外投资合作有关情况时说，2022年1至6月，中国对外非金融类直接投资3516.7亿元人民币，同比增长0.8%。其中，流向租赁和商务服务业178.1亿美元，同比增长9.5%，流向批发零售业、制造业、建筑业、科学研究和技术服务等领域的投资均呈增长态势；对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资100.3亿美元，同比增长4.7%，占同期总额的18.5%，较上年同期上升0.7个百分点。

对外承包工程上半年完成营业额4580亿元人民币，同比增长4.2%；新签合同额6715.6亿人民币，同比下降6.1%。对“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额384亿美元，新签合同额522.1亿美元，分别占总额的54.4%和50.4%。

