美官员促中国助斯里兰卡债务重组

美国对外援助机构的负责人呼吁中国帮助斯里兰卡及其他从北京大量借款的国家进行债务重组，而不是仅仅为这些国家提供信用额度和紧急贷款。

据美国之音和美联社报道，美国国际发展署（USAID）署长鲍尔（Samantha Power）星期三(7月27日)在访问印度期间说，印度为深陷20年来最严重经济危机的斯里兰卡提供了“关键”援助措施，而中国过去20年来给斯里兰卡提供的是“贷款利率高于其他贷方的不透明贷款协议”，为通常没有什么实际用处的基础设施项目提供融资。

她说：“最大的问题是，北京是否会重组债务而且重组程度与其他双边债权方相同。”她警告说，斯里兰卡的危机尽管是由多个不同因素导致的，但并非特例。非洲和亚洲的几个国家也同样期待他们希望债务重组的呼声能得到回应。

鲍尔说：“的确至关重要的是，北京必须以透明的方式，并且是在公平的条件下与所有其他债权方一起参与债务减免。”

斯里兰卡已宣布破产，暂停偿还510亿美元（703.36亿新元）的外国贷款。危机导致严重的燃料、煤气和药品短缺，人们购买关键物资都要排起长队。这引发大规模抗议，总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）因此下台。

斯里兰卡政府正在准备债务重组计划，这是该国与国际货币基金组织(IMF)谈判救助计划的一个条件。斯里兰卡欠中国的债务占斯里兰卡所有债务的10%，但是中国不愿提供债务削减。

气候冲击让已因大流行病遭受重创的各国经济雪上加霜，在乌克兰的战争又加剧了全球粮食和能源短缺。鲍尔指出，随着通胀攀升，十多个国家都发生了与粮食和能源价格上涨有关的抗议。