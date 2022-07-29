上海文联成立文艺工作者职业道德建设委员会

上海市文联文艺工作者职业道德建设和行风建设工作会议星期四（7月28日）在上海文艺会堂召开。上海市文联党组成员、专职副主席沈文忠在会上作了关于《上海市文联文艺工作者职业道德建设委员会委员组成原则》的说明并宣读了《上海市文联文艺工作者职业道德建设委员会委员名单》。

根据澎湃新闻报道，文联主席奚美娟和市文联党组书记、专职副主席夏煜静担任委员会主任，丁申阳等16位文艺家担任副主任。会议审议了《上海市文联文艺工作者职业道德建设委员会章程》（草案）和《上海市文艺工作者职业道德公约》（草案），并将提交文联全委会审议通过。

奚美娟在会议上发言说，委员会的成立，既是贯彻落实中共总书记习近平关于文艺工作、群团工作、文联工作一系列重要论述的重大举措；也是市文联持续深化改革，用文艺引领社会风尚、培育和践行社会主义核心价值观的必然选择。提高站位、深化认识，明确思路、推动工作，委员会将团结引领全市广大文艺工作者自觉追求德艺双馨，共同建设山清水秀的文艺生态。

夏煜静则分享了近年来文联的工作做部署重点，主要是“四个着力”：一是着力倡导德艺双馨，二是着力宣传先进典型，三是着力推动成果转化，四是着力探索行业服务。下一步，市文联重点要抓好“五个加强”：一是加强理论武装，筑牢职业道德和行风建设的思想根基；二是加强组织推动，完善职业道德和行风建设的工作机制；三是加强宣传引导，营造职业道德和行风建设的浓厚氛围；四是加强鲜明导向，推出职业道德和行风建设的精品力作；五是加强管理服务，树立职业道德和行风建设的新风正气。

上海市文艺评论家协会主席，复旦大学中文系教授汪涌豪在会上提到了文艺界一味追求码洋、票房，片面放大作品的艺术属性、忽视其应有的社会功能的一些现象，“有的甚至为了迎合、趋利而弃美逐丑，出现了许多违法违规、失德失范的情况。较为隐蔽的则是剑走偏锋，不自主张而纯任技术，看似脱敏政治，远离意识形态，其实在其纯任技术的背后，仍看得到对市场的屈服与盲从。”

汪涌豪说，传统中国人从来将为人与作艺视为一事，既肯定艺术为人所创造，体现了人的主体心智和情趣，又强调它还有化性起伪、移风易俗的巨大作用。如何让文艺批评更有效地走进作者，乃至走到广大的人群中间，从而向他们证明，文艺所反映的不只是虚拟的生活，还有当下真实的存在；即使偶有虚拟的生活，背后指向的仍是当下的真实，需要大家从职业道德的高度重新作出思考。期待委员会成立后，文艺评论能在道德引领上多作倾斜，在作品的内容评价上多作倾斜，在文艺界舆情的正本清源上多作倾斜，在向公众传播正能量上多作倾斜。