阿里云在葡萄牙启用首个欧洲区域服务中心

阿里云在葡萄牙波尔图建立的区域服务中心星期四（7月28日）正式启用，以满足欧非中东一带高速增长的数字化服务需求。

根据参考消息网消息，阿里云进一步升级海外技术服务体系，打造“总部中台+区域中心”的服务体系，在波尔图、墨西哥城、吉隆坡设立三大区域服务中心。目前波尔图服务中心已正式启用，其余两地则计划于年内完成整体建设运营。

据介绍，波尔图、墨西哥城、吉隆坡分别对应欧洲、北美、东南亚市场，是当地的信息技术中心，人才储备丰富，便于搭建多语种能力的规模化服务中心，优化海外服务体验；在此设立海外区域服务中心亦更符合各区域对于数据保护合规的要求。

葡萄牙波尔图区域服务中心由阿里云联合全球领先的服务供应商Teleperformance共同建设，面向欧洲、中东、非洲区域的88个国家提供专业售后支持，同时作为区域管理和内部培训服务中心，持续打造专业的本土化云技术服务团队。

阿里巴巴集团副总裁、阿里云智能全球技术服务部总经理李津表示，这代表着阿里云海外技术服务能力的进一步升级。Teleperformance作为数字集成业务服务领域全球领先的服务商，将帮助阿里云更高效、更智能地服务海外市场。

阿里巴巴集团副总裁、阿里云智能国际事业部总裁袁千表示，阿里云将坚定落实阿里集团“云计算、国际化”两大战略，总结更多在海外业务的最佳实践，并聚焦海外本地客户的上云和出海客户的上云，在本地形成模式创新，同时深入理解和严格遵从各国数据安全法规，充分满足海外当地合规要求。

据公开资料，阿里云最近三年海外市场规模增长10倍以上。Gartner最新数据显示，2021年阿里云在全球云计算市场中排名第三。

不过，阿里巴巴星期五在香港一度下跌4.5%，是恒生科技指数跌幅最大的股票之一。 美国《华尔街日报》星期四引述知情人士透露，蚂蚁集团已通知中国监管机构，在集团申请准备转型成为金融控股公司时，马云打算放弃对蚂蚁集团的控制权。

