学者：佩洛西因素在习拜通话中扮演“极其敏感的角色”

中国国家主席习近平与美国总统拜登通话时，再度就台湾问题警告美方“玩火必自焚”。受访学者分析，虽然习近平已非首次发出这番告诫，但不排除这是对美国众议院议长佩洛西可能访台的警告；而佩洛西的动向不明，也压缩北京在这次通话释放友好信息的空间。

拜登与习近平星期四（7月28日）通话，这是拜登上任后两人第五次对话，全程长达2小时17分钟。双方在台湾问题的立场依旧存在显著差异。

根据白宫公布的通话背景吹风会实录，拜登在通话中重申美国在《台湾关系法》、美中三公报和对台六项保证指导下的一中政策承诺。他也向习近平强调，美国反对任何一方单方面改变现状，并致力于维护台海和平稳定。

进行吹风的美国官员说，拜登与习近平也谈到美中在台湾问题上存在分歧，但双方已管控这些分歧超过40年，在这个问题上保持沟通管道畅通至关重要。

不过，这名官员拒绝透露拜登和习近平是否在通话中讨论过佩洛西的出访行程。

中国官媒新华社则报道，习近平在通话中重点阐述了在台湾问题上的原则立场，强调“坚决反对‘台独’分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的‘台独’势力留下任何空间”。

他也郑重表明：“坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志；民意不可违，玩火必自焚。希望美方看清楚这一点。”

在2021年11月双方视频会谈时，习近平也同样发出“玩火者必自焚”的警告。因此，美国智库德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛来仪接受路透社采访时认为，习近平的警告没有升级。

不过，台湾中华亚太菁英交流协会秘书长王智盛接受《联合早报》采访时分析，习近平的措辞强烈，不排除是对佩洛西可能访台的示警，因此佩洛西因素在这次通话中扮演“极其敏感的角色”。

政治大学外交学系副教授黄奎博也提到，北京在无法确认佩洛西是否会访台的状态下，自然会压缩在这次通话中释放友好信息的空间。

不过，从通话后中美各自公布的新闻稿来看，双方认知虽存在差异，但均愿意管控分歧。

白宫会后发出声明指出，这次对话是拜登政府为维持和深化美中沟通渠道，以负责任的方式管理分歧，在利益一致处共同努力的一部分。

新华社也引述习近平在通话时表示，双方要保持各层级沟通，用好现有沟通渠道，推动双方合作。

路透社引述新美国安全中心研究员斯托克斯认为，与没有会谈的情况相比，两位领导人直接交谈可能会让情势降温，但双边关系紧张的结构性驱动因素仍然存在，佩洛西访台的可能性也存在。

王智盛受访时也提到，双方有意管控分歧，却对台湾问题难以形成共识，一方面凸显中美对核心利益的认知差距，一方面则是双方领导人至今未能面对面实际接触，难以建立互信。