香港科技股领跌陆港股市

本周美联储加息和中共中央政治局会议双双落地，但中国市场情绪未有明显起色。政治局会议弱化了经济增速目标，陆港股市周五走低，其中香港恒生指数迈向技术性回调；中国国债期现货上涨，人民币则表现平平。

据彭博社报道，在阿里巴巴、美团等科技互联网股票的拖累下，恒生指数盘中扩大跌幅至逾2%，较6月28日的点位回落超过10%，迈向技术性回调；恒生科技指数跌幅超过4%。A股科创50指数跌逾1%，领跌主要指数。

中共政治局会议周四并未强调经济增速目标，分析认为，下半年可能主要靠存量政策发力来刺激需求。此外在中美首脑通话中，台湾成为主要议题之一，而据悉未讨论潜在的下一步关税行动。面对没有超预期内容的事件落地，投资者的焦点转向经济复苏的具体情况以及上市公司的业绩表现。

英皇证券研究总监Stanley Chan分析说：“市场最近气氛比较弱，政治局会议中稳增长、支持平台经济的说法不是新的，也没看到很强的刺激经济的说法，下个月会有很多香港大型公司发布业绩，市场会比较关注，因为之前预计二季度比较差。”

阿里巴巴在香港最大下跌逾6%，此前报道称，马云计划放弃对蚂蚁集团的控制权，公司预计将于下周公布业绩。美团也创下近三周盘中最大跌幅，此前杭州市场监管局就低价恶性竞争等问题约谈美团、饿了么平台。受政治局会议“加大力度规划建设新能源供给消化体系”利好带动，A股特高压、电力设备板块大涨。

债汇市场方面，中国10年期国债活跃券收益率周五盘初继续下行，迈向6月10日以来新低；期货一度涨0.41%，涨幅创逾四个月最大，并触及2月来盘中新高。境内人民币继续在6.74-6.75元区间整固，中美元首通话未提供交易方向。本月以来人民币已累计下跌约0.7%，迈向连续第五个月贬值。

中金公司在报告中指出，在国内增长复苏弹性暂时不强的背景下，接下来需要关注政策落实对经济基本面的改善，以及对近期风险事件的应对，尤其是地产行业面临的情况，使得政策果断处理的必要性在增加。

