传每日优鲜“原地解散” 中国多地无法正常下单

中国生鲜电商平台“每日优鲜”的会议录音星期四（7月28日）疑似在网上流出。一名女负责人在录音中向员工解释社保缴纳和薪酬发放等问题，并表示大部分人工作时间截止当日，被外界解读为每日优鲜大面积裁员、“原地解散”。中国多地用户当晚发现，每日优鲜无法正常下单。

综合新黄河、财联社和澎湃新闻报道，社交平台上的一份聊天记录显示，一网民称，他所在的每日优鲜公司28日下午开了一个20分钟的线上会议，公司整体解散了。另一网民回应称，6月工资不发、没有赔偿、没有离职证明，社保也断了。该网民晒出的办公软件截图显示，27日晚收到了办公区空气治理通知，发布通知的人称“近日，收到员工反馈空气质量问题......本周决定增加一场空气治理，本周四、周五，全员居家办公”。该网民说，“今天直接线上通知解散，然后删账号”，并附上了一段时长15分钟的录音。

录音中，一名女性负责人介绍了人力方面的信息，称这里面大部分人的工作截止到当日（7月28日）了。7 月的工资和社保是公司来承担、缴纳，8 月份开始，大家的社保公积金自理，负责人在录音中还说：“这些也比较难讲出口，但今天这个情形下，很无奈地跟大家做这个信息传递。”负责人表示，后续会有一个专门的邮箱，大家相关问题，都可以发邮件到这个邮箱里，将派工作组的人员对邮箱信息逐一确认、归拢，逐一回复。

对于员工询问“这算公司对我们强制解除合同吗？”“5、6、7 月公司缓缴的那部分（社保）会补发吗？”“6 月份和 7 月份的工资什么时候发放？”等问题，负责人在录音中解释，公司现在在调拨资金，第一优先级肯定是员工工资，员工工资的序列里边的话，把前三个月社保补缴上，三险的补缴是排在（比）员工工资更靠前的位置。但她无法回答员工当天是否能够发放工资的疑问，“他们还在想办法，但是我只能说这个可能性有，但是因为现在没有授权我回答这个问题，我也不具备财务究竟调拨资金到什么程度这个信息。”

每日优鲜工作人员星期四晚回应媒体称，在实现盈利的大目标下，公司对业务及组织进行调整。次日达、智慧菜场、零售云等业务不受影响。由于业务调整，部分员工离职，公司目前正积极寻求一切可能的方案，最大限度保障员工权益。

不过，这一说法很快遭到每日优鲜员工质疑。一名认证为每日优鲜前员工的脉脉用户表示，涉及的“是所有员工”。还有至少两名脉脉用户证实，内部沟通软件飞书和 VPN 都已停用。

此外，各地多名用户7月以来陆续发现，商品减少，水果和蔬菜都没有几样了；一名上海用户22 日发现，上海的站点每天已经没什么东西卖了。多名用户还发现，每日优鲜首页出现置顶公告，称配送时间最快为次日达。这意味着，每日优鲜已变成“隔日优鲜”。



提供一站式服务的生鲜电商平台每日优鲜成立于2014年11月，由徐正和曾斌创立并分任CEO和COO。天眼查显示，每日优鲜主体公司为北京每日优鲜电子商务有限公司，注册资本约31.95亿元人民币（下同，约6.5亿新元），由MissfreshHKLimited全资持股。

2018年至2020年，每日优鲜分别亏损为22.98亿元、30.96亿元、16.56亿元。截至去年三季度末，每日优鲜持有的现金及现金等价为21.72亿元，流动负债达32.23亿元。截至目前，每日优鲜仍未发布2021年年报。

受裁员事件影响，每日优鲜星期四盘前股价下跌超过40%。截至美国时间28日11时30分，每日优鲜股价下跌45.76%，每股为0.128美元，市值仅3000万美元。与2021年6月 25日上市当天每股13美元的发行价相比，每日优鲜股价下跌了 98.78%。