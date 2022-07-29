中国教育部等要求坚决防范和遏制学生溺水事件发生

中国教育部、公安部、民政部、水利部、农业农村部等五部门办公厅印发文件，要求坚决防范和遏制学生溺水事件发生。

根据中国教育部网站发布的《关于做好预防中小学生溺水工作的通知》指出，各地要强化思想认识，充分认识当前预防学生溺水工作面临的严峻形势，把保障学生生命安全作为重中之重，从严从实从细从快做好预防学生溺水工作，坚决防范和遏制学生溺水事件发生。

通知强调，各地要强化隐患排查，以农村地区学校、村庄周边和学生上下学沿途水域为重点，逐一落实隐患排查治理工作。要强化巡查防控，发挥河湖长制平台作用，加强对危险水域巡逻管理，坚决制止学生私自下水游泳玩耍。要强化防护设施，通过“人防+技防+物防”叠加互补的方式，确保对重点水域岸线的全覆盖。

通知还说，要强化宣传教育，剖析典型事故案例，讲解预防溺水知识和救援知识，广泛开展高频次、全覆盖预防溺水宣传教育。要强化关心关爱，以农村留守儿童和困境儿童为重点，加强与家庭、学校、社会之间的衔接配合，及时做好安全提醒和关爱帮扶。

通知要求，各地要强化疏堵结合，面向中小学生广泛开展游泳教育和自救、互救技能培训，在有条件的区域建设适宜的游泳、戏水场所及相应设施，在周末、节假日为农村学生提供综合素质培养、爱心陪伴、心理抚慰等服务，满足学习休闲娱乐需要。要强化督导考核，压实责任，确保各项措施落实到位。