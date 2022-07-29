王毅会见俄外长：加强战略沟通有助中俄关系健康稳定发展

中国国务委员兼外长王毅当地时间星期四（7月28日）会见俄罗斯外长拉夫罗夫时说，中俄两个大国及时加强战略沟通，有助于推进中俄关系的健康稳定发展，有助于推动国际秩序朝着公正合理的方向发展。

根据中国官媒新华社发布的新闻稿，王毅在塔什干出席上海合作组织外长会期间会见拉夫罗夫时说，面对当前严峻复杂的国际形势，中俄作为两个大国和联合国安理会常任理事国，及时加强战略沟通，有助于展现中俄全面战略协作伙伴关系的基本态势，有助于推进中俄关系的健康稳定发展，有助于坚持和践行真正的多边主义，有助于推动国际秩序朝着公正合理的方向发展。

王毅表示，今年是《上海合作组织宪章》签署20周年，《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》签署15周年，具有承前启后的重要意义。中方愿同包括俄方在内的各成员国加强团结合作，使上合组织成为捍卫国际公平正义的中坚力量、维护地区和世界和平的稳定因素、推动全球疫后复苏的重要引擎。

拉夫罗夫说，“日久见人心”，俄中关系经受住国际风云考验，充分展现了两国传统友好和战略互信。俄方愿同中方保持密切高层交往，推进各领域务实合作。双方要持续加强多边事务协作，支持联合国在国际事务中的核心作用，维护基于国际法的国际秩序，支持发展中国家坚持自主独立。

新闻稿还说，双方积极评价上合组织发展，将共同支持乌兹别克斯坦办好上合组织外长理事会会议，共同推动会议取得积极成果，为撒马尔罕峰会做好各项准备。双方将探索优化上合组织运作，有序推进上合组织扩员进程。

双方认为，上合组织汇集了粮食、能源生产和消费大国，有必要加强协调，汇聚共识，共同为应对全球粮食和能源安全挑战发挥建设性作用。

双方同意深化“一带一路”与欧亚经济联盟对接，促进地区互联互通和共同发展。双方还就阿富汗问题交换了看法，同意加强沟通协调，用好阿富汗邻国外长会等涉阿多边合作机制，助力阿实现长治久安。

王毅本月7日在印尼峇厘岛二十国集团外长会期间曾与拉夫罗夫会面，并就中俄关系以及乌克兰问题交换了意见。王毅当时说，中俄排除干扰，保持正常交往，展现出两国关系的强大韧性和战略定力。