美学者：佩洛西若访台 美军或派战机护送至松山机场

美国学者认为，由于北京发出的威胁，美国众议院议长佩洛西若访台，将受到至少一个F-22战机空军中队的护送，并直接护送到台湾松山机场，确保没有危险事故发生。

根据美国之音报道，美国智库2049项目研究所资深主任易思安（Ian Easton）受访时说，他绝对不认为佩洛西访台会挑起台海危机，并认为她应该去。

他说，要佩洛西不访问台湾，在面对北京明显的胁迫和恫吓手段时退缩，这样做的代价就是在错误时间发出错误信息。因此，易思安不认为佩洛西会退让。

易思安还说，佩洛西原本4月就有访台计划，但后来因确诊冠病而取消；中国大陆此时做出强烈反应是因为北京从五角大楼、白宫和美国政府等行政部门看到了机会，这些机构发出了“胁迫是有用的”信号，因此北京提高了调门。但易思安不认为北京真的会做出攻击行动，“我认为北京是在虚张声势”。

易思安也分析，挑起与美国的危机或冲突不符合北京的利益；如果中国大陆攻击美国的众议院议长，中美就会发生战争。易思安说：“我不认为北京会疯狂到想要与美国发生战争。”

对于五角大楼是否还是应该为此做好准备，易斯安说：“当然。”他认为，理想情况是，佩洛西会到台湾，而且也会被护送；由于中国大陆发出的威胁，佩洛西会受到至少一个F-22战机空军中队的护送。

易斯安说，美国在日本冲绳有非常大的嘉手纳空军基地；佩洛西的飞机将由美国空军护送到松山机场，确保没有危险事故发生。

中国大陆官媒《环球时报》旗下公众号“枢密院十号”星期四（7月28日）发文称，佩洛西若访台，中国人民解放军可在东海上空派出歼16甚至歼20伴飞并拦截，还可派出歼16D电子战机负责压制支援。

文章分析了佩洛西访台可能采用的航线称，不管是从华盛顿出发直飞台北，还是从日韩基地飞往台北，两种方案都会经过中国东海附近上空，这为中方进行伴飞拦截提供了可能。

《环球时报》前总编辑胡锡进星期二说，如果佩洛西访问台湾，这将构成台海局势的重大事变，大陆要做好全面摊牌的准备。胡锡进还说，期待解放军战机做一次了不起的伴飞，随佩洛西的座机一起飞到台湾本岛上空去。

中国大陆外交部星期一就佩洛西访台回应说，若美方一意孤行，一切严重后果由美方负责。外交部还说，中国近期已经多次向美方表明坚决反对佩洛西访台的严重关切和严正立场。

美国国防部长奥斯汀星期三表示，他已和佩洛西亲自谈过，并向她提供了安全局势的评估。

另据美国有线电视新闻网（CNN）报道，拜登政府官员在幕后一直与佩洛西及其团队会面，阐明访问的潜在风险。知情者透露，美国国防部官员上个星期对佩洛西进行简报，说明台湾和区域的紧张局势。

白宫指出，佩洛西的出访行程攸关美国国家安全，但只有她能决定自己的旅行。

佩洛西将于星期五启程前往亚太地区展开访问，但尚不清楚她是否会前往台湾。