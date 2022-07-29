消息：正部级金壮龙将接替肖亚庆职位

中共二十大前夕，中国工信部部长肖亚庆落马。港媒引述消息人士报道，航天专家金壮龙将接替肖亚庆的职位。

《星岛日报》引述消息人士透露，本身是正部级的中央军民融合发展委员会办公室常务副主任金壮龙将出任工信部部长。

58岁的金壮龙出身军工系，是航天专家，曾任中国航天科技集团公司副总经理、国家航天局副局长、国防科学技术工业委员会副主任、中国商用飞机有限责任公司总经理、董事长，是十七届、十八届中央委员会候补委员、十九届中央委员。

金壮龙如果升任工信部部长，中国船舶集团董事长雷培凡可能接替金壮龙，出任中央军民融合办常务副主任。雷培凡也是航天专家，曾任中国航天科技集团总经理、董事长。

中纪委官网星期四（7月28日）通报，肖亚庆涉嫌违纪违法，目前正在接受中央纪委国家监委审查调查。

《星岛日报》报道称，官方发出通报的几天前，已传出他被查的消息。有消息称，肖亚庆涉及亲属的案件。肖亚庆的弟弟肖亚雷是著名玉石商，多年前曾接受央视“经济半小时”节目访问，谈到和田玉和羊脂玉。

也有传闻称，肖亚庆涉及中国铝业的案件，该公司已有多人被带走。不过，中纪委在通告中仍称肖亚庆为“同志”，“涉嫌违纪违法”，没有说他“严重违纪违法”，预计问题可能不算非常严重。