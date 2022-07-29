机构：中国智能手机出货量或创十年新低

中国智能手机市场需求在下滑。第三方市场研究机构Canalys周五（7月29日）数据显示，今年第二季度中国大陆智能手机市场出货量6740万台，同比下降10%，预计全年出货量或创十年新低，

据澎湃新闻报道，Canalys分析师指出，中国消费者正在抑制智能手机的支出，虽然指望第二季度备受瞩目的“618”电子商务销售来满足疫情防控后被压抑的需求，但即使是最大的促销活动也无法将市场恢复到2021年第二季度的水平。

对于接下来第三季度和第四季度的市场前景，报告提到，并不乐观，全年出货量预测最终可能远低于3亿台，这是自2012年以来的最差表现。

具体从智能手机品牌来看，第二季度，vivo以1320万台的出货量重返市场第一，荣耀以1300万台的出货量位居市场第二，第三名是OPPO（包含一加），出货量为1180万台，小米和苹果分别以1060万台和990万台的出货量位居第四和第五。

报告指出，荣耀和Apple在顶级供应商中实现最好的同比增长，其中荣耀在短短一年内巩固了前五名的地位，今年将是荣耀展示其在恶劣环境中生存的关键时刻。

报告指出，面对接下来的市场前景，供应商不可避免地将确保市场份额和安装基础作为首要任务，同时，供应商和渠道关系在需求有限的市场中至关重要。供应商应在定价策略、订单周期、库存控制和售罄支持方面与合作伙伴合作，这将直接影响盈利能力，帮助整个行业度过初冬。

