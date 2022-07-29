港议员吁扩大人文关怀通道助赴陆港生通关入学

香港立法会议员杨永杰星期五（7月29日）说，今年逾1.3万名往大陆升学的港生或因未能成功办理入学注册手续而丧失学位，情况值得关注。他和议员梁文广当天到政府总部请愿，争取将赴陆求学港生纳入“人文关怀通道”，让港生顺利通关，如期回大陆上学。

根据《星岛日报》报道，杨永杰说，近日接获近千名赴大陆求学港生求助，指深圳通关名额难求，北上求学港生未纳入“人文关怀”过关名额，且大陆航班也一票难求，基层学生难以负担剩余的“天价”机票，担心无法赶及9月回大陆开学影响学业，或错失赴大陆高等学府交流的机会。

杨永杰还说，今年逾1.3万名往大陆升学的港生或因未能成功办理入学注册手续而丧失学位，情况值得关注。目前往大陆航班不多，以厦门机票为例，去年约2000元（港元，下同，约351新元）的机票，今年已升至4000至5000元，若要7月内出发则索价7000元。

杨永杰说，特区政府必须正视港生赴大陆就学的问题，促请尽快与大陆政府协商扩大“人文关怀通道”安排，涵盖往大陆求学的港生，并优先支援需前往大陆学校办理入学注册事宜的新生；考虑利用河套方舱医院的设施，采用“逆向隔离”的方式，由深圳方面派员管理，在不占用深圳酒店名额的情况下，增加通关名额，让学生得以如期回大陆上学。

梁文广也关注大陆港生开学难问题，并指若在开学前不处理通关问题，最严重的后果是学生“无书读”，建议深圳政府将目前奔丧恩恤安排扩大至往大陆就学学童，学童手持注册入学文件可获过关名额。他表示并非为难深圳政府，只是希望港生能顺利升学。