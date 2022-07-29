河北省人大常委会原副主任谢计来被开除党籍

经中共中央批准，中央纪委国家监委对河北省人大常委会原副主任谢计来严重违纪违法问题进行了立案审查调查，决定给予谢计来开除党籍处分。

根据中央纪委国家监委网站星期五（7月29日）发布的通报，经查，谢计来背弃初心使命，丧失理想信念，把干部选拔任用权力作为谋取私利的工具，大肆卖官鬻爵，助长跑官买官的歪风邪气，严重损害组织工作公信力，破坏当地政治生态，在组织谈话函询时不如实说明问题；无视中央八项规定精神，违规出入私人会所接受宴请；违规收受大额礼品礼金；生活作风问题严重；毫无纪法底线，利用职务便利为他人在职务晋升、岗位调整、房地产开发建设等方面谋利，并非法收受巨额财物。

通报指出，谢计来严重违反中共组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予谢计来开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，今年69岁的谢计来是晋州人，1980年4月入党，1972年11月参加工作，河北师范学院中文系中文专业毕业，大学学历。

谢计来曾长期任职河北省委组织部，2003年任河北省委组织部副部长，2004年兼任省委老干部局局长，2007年任河北省委组织部常务副部长、省人大常委会选举任免代表工作委员会主任、省委老干部局局长等职。

2011年1月，谢计来任河北省人大常委会副主任，2017年1月辞任河北省人大常委会副主任。中共中央纪委国家监委今年1月26日消息，河北省人大常委会原副主任谢计来正接受调查。