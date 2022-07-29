报告：上海咖啡馆数量7857家全球第一

美团星期五（7月29日）发布《2022中国咖啡消费洞察报告》（下简称报告）显示，上海咖啡馆数量位列全球第一。上海上月咖啡外卖订单量较去年同期上涨超80%，持续保持高速增长，同时也崛起一批本土品牌。

根据澎湃新闻报道， 报告指出，中国的咖啡市场前景广阔，咖啡消费规模逐年扩大。其中，以现场制作、销售为业务特征的现制咖啡增长亮眼。2021年，中国现制咖啡行业市场规模达89.7亿元（人民币，下同，18.3亿新元），较2020年增长41.7%，预计2023年市场规模将达到157.9亿元。

报告显示，除一二线城市外，咖啡消费也正在向三四线城市扩展。美团数据显示，三线城市咖啡门店数增速最快，达19%，高于新一线和一线城市的18%和16%。在咖啡外卖方面，三线城市咖啡订单同比增长接近2倍，四五线城市的咖啡订单同比增长更是高达250%以上，市场发展潜力巨大。

上海在全国咖啡消费中起到了“领头羊”作用。报告显示，截至2022年6月30日，上海咖啡店数量达到了7857家，数量远超纽约、伦敦、东京等地，是全球咖啡馆最多的城市，每万人咖啡馆拥有量为3.16家，是名副其实的“咖啡之都”。

美团外卖数据显示，上海咖啡外卖的订单量、交易额、商户数在全国排名第一，上午9点，是咖啡外卖的高峰下单时间。2021年美团餐饮外卖的小众品类订单中，咖啡品类订单量同比增长178.7%，是众多细分品类中的第一名。



6月以来，上海经济快速回弹，消费活力也加速回归。今年5月，上海咖啡门店订单量环比4月增长达163.9%，6月更是环比增长5273%。

美团数据还显示，2022年6月，上海咖啡外卖订单量较去年同期上涨超80%，持续保持高速增长。

广阔的市场和丰富的场景，为上海中小咖啡馆提供了优质的发展环境，也为本土消费品牌的崛起创造了有利条件。报告总结，Manner、挪瓦咖啡、M Stand、Seesaw等国产本土优质咖啡品牌均起源于上海，并逐渐走向全国。2022年一季度，以小店起家的Manner咖啡200家新店齐开，精品平价咖啡深受消费者青睐。

此外，上海也是中国国内云南咖啡消费热度最高的城市，带动云南咖啡精品化率大幅提升，美团数据显示，截至2022年2月，上海售卖云南咖啡的商户共有569家，同比去年增加848%，订单量同比去年增加713%。其中，2022年提供云南咖啡的外卖商户同比增加1084%，订单量同比增加840%。