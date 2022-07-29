中房协预计今年房产销售降幅在20%至30%间

中国房地产业协会会长冯俊星期五（7月29日）说，中国房地产市场基本触底，但去年的基数较高，未来几个月数据同比继续下降是大概率事件，预计今年的销售降幅将在20%至30%的水平，投资降幅约为10%。

根据21世纪经济报道，冯俊在“博鳌·21世纪房地产论坛第22届年会”召开的大会上发表演讲，他综合分析各项因素，对中国当前楼市有三个判断。

一是市场基本触底。冯俊认为，今年3月，市场曾经出现过一些好转的迹象，但在经济下行和疫情防控的压力下，5月又继续探底，到今年6月，市场基本触底。

但他同时说，由于去年的基数较高，今后几个月，房地产数据同比继续下降是大概率事件。预计今年的销售降幅将在20%至30%的水平，投资降幅约为10%。

第二个判断是，流动性风险扩大的可能性基本没有，但传导、延展效应逐步产生。“就总量上来说，流动性风险的范围已经看清楚了”，但后面的“沉重一击”，现在还不知道什么时候来。冯俊指出，对有些企业来说，“沉重一击”已经出现，但对另一些企业来说，“沉重一击”还未出现，流动性风险的传导延展效应还会逐步产生。

第三个判断是，地方的稳楼市政策效果有待观察。冯俊说，地方政府出台的稳楼市政策，主要着眼于需求端，在供给侧的发力较少。但由于中国房地产市场的供需关系已经趋于平衡，因此从目前来看，这种调整的效果并不是很乐观，未来的效果也需进一步观察。