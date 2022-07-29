台湾第二季经济增长率创两年来最低

后疫情时代与俄乌战争所带来的全球通胀高涨，正打击全球消费力，以科技出口为导向的台湾产业无法避免感受到阵痛，经济增速正自去年的逾10年高峰回落。

据彭博社报道，自4月开始爆发的本土疫情，叠加中国大陆多地此起彼伏的封控措施，亦冲击了台湾经济。主计总处周五（29日）公布，第二季经济较上年同期增长3.08%，低于市场预估的3.15%，并创2020年第二季以来最弱，较去年全年6.57%的成绩更明显逊色。

主计总处专门委员吴佩璇在记者会上说，若下半年增长率符合先前预测，则2022年全年料增长3.85%。她并指出，输出与输入相抵后第二季境外净需求对经济增长负贡献1.55个百分点，为2016年以来最差。

法国外贸银行资深经济学家吴卓殷周四在采访中说：“台湾的表现在全球受到疫情冲击期间令人称羨，但是现在国际间通胀上涨及需求趋疲，让经济增长步履慢了下来，因为消费者转为保守，风光一时的半导体业也将面临下行风险。”

以半导体及电子零组为大宗的台湾出口在疫情期间大放异彩，单月金额由疫前的300亿元美元（414.09亿新元）以下，快速增加至逾400亿美元。然而，今年第二季以来已出现自高峰下滑的迹象，因为占逾半出口值的两大市场美国、中国大陆正各自面临着通胀及衰退隐忧，疫情封控与房地产危机。

去年台湾民间固定投资增长高达19.9%，芯片荒让半导体等科技业大举投资，为经济增长的最大贡献来源。今年料还是重要支撑，但第一季民间投资增长已放缓至6.6%。

市调机构Gartner周三发布报告，下修2022年半导体产业营收增长预测至7.4%，以及产业龙头台积电在调高今年财测的同时却延后一些资本支出，均呼应这波库存与投资的调整期。

在亚洲地区里，台湾第二季表现优于韩国及中国大陆，但逊于新加坡。这些经济阵痛对台湾来说可能只是暂时的。元大投顾首席经济学家陈森林周三在采访中说，“这一波景气下来，是疫情后的存货调整，可能三至四个季度而已。”他并指，过去两年台湾没有因为疫情而封城，制造业正常运作并获得更多市佔率，在后疫情时代已抢到先机。

他举例称：“出口导向的经济不会变，集中在电子业上、集中在未来的趋势上是件好事，因为未来可能连一个路易威登名牌包上都会装芯片。”