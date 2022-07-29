金壮龙接替肖亚庆任工信部党组书记

中央军民融合办常务副主任金壮龙出任中国工业和信息化部党组书记，他将接替之前落马的肖亚庆，出任工信部部长。

据工信部旗下“工信微报”微信公众号星期五（7月29日）发布的消息，中央组织部有关负责人当天下午出席工信部领导干部会议，宣布中央决定，金壮龙任工信部党组书记，肖亚庆不再担任该职务。

公开资料显示，58岁的金壮龙是航天专家，曾在上海航天局工作多年，担任过上海航天局局长。1999年，他出任中国航天科技集团公司党组成员兼上海航天局局长；2001年12月，任中国航天科技集团公司副总经理、党组成员。

2004年，金壮龙出任国防科工委秘书长，兼任国家航天局副局长；隔年任国防科工委副主任、党组成员；2007年8月，兼任大型客机项目筹备组副组长。

2008年3月，金壮龙出任中国商用飞机有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记；2012年1月，任中国商飞董事长、党委书记。2017年，他出任中央军民融合办常务副主任，直至此次履新。

金壮龙是十七届、十八届中共中央委员会候补委员、十九届中央委员。

中共在二十大前继续高压反腐，中央纪委国家监委网站星期四通报，工信部党组书记、部长肖亚庆涉嫌违纪违法，目前正在接受中央纪委国家监委审查调查。

官方通报没有披露肖亚庆被查的原因。《星岛日报》引述消息称，肖亚庆可能涉及亲属的案件。肖亚庆的弟弟肖亚雷是著名玉石商，多年前曾接受央视“经济半小时”节目访问，谈到和田玉和羊脂玉；也有传闻称，肖亚庆涉及中国铝业的案件，该公司已有多人被带走。

不过，中纪委星期四在通报中仍称肖亚庆为“同志”，“涉嫌违纪违法”，没有说他“严重违纪违法”；官方星期五在发布金壮龙接替肖亚庆的消息时，也继续称肖亚庆为“同志”。有分析认为，这显示他的违纪违法问题可能不那么严重。

