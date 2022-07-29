河南多名金融官员涉严重违纪违法被查

中国银保监会开封监管分局党委书记、局长夏军和银保监会河南监管局非银二处处长、一级调研员郭琴以及中国人民银行郑州中心支行金融稳定处处长赵德旺涉嫌严重违纪违法，经中央纪委国家监委批准，目前均正接受调查。

根据微信公众号“银保监会”消息，夏军涉嫌严重违纪违法，经中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组和河南省监察委员会批准，目前正接受中国银保监会河南监管局纪委纪律审查和鹤壁市监察委员会监察调查。

郭琴涉嫌严重违纪违法，经中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组和河南省监察委员会批准，目前正接受中国银保监会河南监管局纪委纪律审查和驻马店市监察委员会监察调查。

另据河南省纪委监委网站消息，赵德旺涉嫌严重违纪违法，经中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组和河南省监察委员会批准，目前正接受中国人民银行郑州中心支行纪委纪律审查和郑州市监察委员会监察调查。

公开资料显示，今年54岁的夏军是河南确山人，1986年2月参加工作，1995年11月加入中国共产党，大学学历。

夏军长期在河南驻马店金融系统工作，曾历任中国人民银行驻马店市中心支行会计科副科长、中国银监会驻马店监管分局办公室副主任，党委办公室主任、党委委员、副局长等职。

2020年10月，夏军出任中国银保监会开封监管分局党委书记、局长，至此番被查。

今年57岁的郭琴是河南汝南人，1983年12月参加工作，2004年6月加入中国共产党，在职本科学历。

郭琴历任中国银监会河南监管局财务会计处副处长、处长、农村中小金融机构监管二处处长、新型农村金融机构监管处处长、一级调研员等职。

2020年10月至2022年6月，郭琴任中国银保监会河南监管局非银二处处长、一级调研员；

今年57岁的赵德旺是河南确山人，1986年7月参加工作，1994年12月加入中国共产党，大学本科学历。

赵德旺于1986年7月至2002年11月先后在中国人民银行驻马店市支行、驻马店分行、驻马店市中心支行、泌阳县支行工作；

赵德旺于2002年11月至2012月06月十年间在中国人民银行信阳市中心支行先后担任党委委员、副行长、党委副书记、书记、行长兼国家外汇管理局信阳市中心支局副局长、局长

2012年6月至2016年8月，赵德旺担任中国人民银行南阳市中心支行党委书记、行长兼国家外汇管理局南阳市中心支局局长；2016年8月至2019月12月，担任中国人民银行洛阳市中心支行党委书记、行长兼国家外汇管理局洛阳市中心支局局长。

2019年12月，赵德旺出任中国人民银行郑州中心支行金融稳定处处长，至此番被查。

今年4月中旬，河南禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行、开封新东方村镇银行均发生存户无法正常取款问题。据维权者称，受影响的存户有数十万人，涉及资金高达300亿元（人民币，62亿新元）。

部分存户上月前往郑州维权，却因健康码被赋“红码”遭限制行动，引发中国舆论关注；包括中共郑州市委政法委常务副书记在内的五名地方官被问责。

河南村镇银行取款难问题随后不断升级。数以百计的村镇银行存户本月10日前往中国人民银行郑州支行集会抗议，拉出横幅，与警方对峙，期间出现冲突。

冲突发生后，河南官方决定为存户分类分批先行垫付，目前已进行两批垫付，并从下星期一起（8月1日）展开第三轮垫付。

中共政治局7月28日召开会议强调，要保持金融市场总体稳定，妥善化解一些地方村镇银行风险，严厉打击金融犯罪。