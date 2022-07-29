习近平：国家安全形势不确定性增大 军队要增强忧患意识

中共总书记习近平指出，世界进入新的动荡变革期，中国国家安全形势不稳定性不确定性增大；未来五年，军队建设的中心任务就是实现建军100年奋斗目标，要增强忧患意识、责任意识、进取意识，全面加强军队人才工作。

中共政治局星期四（7月28日）下午就深入实施新时代人才强军战略进行集体学习。

据新华社发布的消息，习近平在讲话中强调，实施新时代人才强军战略，推动军事人员能力素质、结构布局、开发管理全面转型升级，锻造德才兼备的高素质、专业化新型军事人才，对实现中共在新时代的强军目标、把军队全面建成世界一流军队具有十分重要的意义。

他要求，要贯彻中央人才工作会议精神，做好中央军委人才工作会议下篇文章，深入实施新时代人才强军战略，更好发挥人才对强军事业的引领和支撑作用。

习近平强调，要把握军事职业特点和军事人才发展规律，提高人才工作针对性和实效性，确保培养的人才符合强军事业需要；要坚持从政治上培养、考察、使用人才，把中共对军队绝对领导贯彻到人才工作各方面和全过程，确保枪杆子始终掌握在对党忠诚可靠的人手中。

他还要求，要把能打仗、打胜仗作为人才工作出发点和落脚点，紧跟战争形态演变趋势，提高备战打仗人才供给能力和水平；要加强现代科技特别是军事高技术知识学习，增强科技认知力、创新力、运用力，以科技素养提升促进能力素质升级。