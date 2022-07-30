中国官方要求推动核酸检测结果全国互认

中国国务院应对疫情联防联控机制综合组星期五（7月29日）发出通知，要求进一步推动冠病核酸检测结果全国互认。

据中国国家卫健委网站消息，通知指出，当前部分地方仍存在对其他地区核酸检测结果不认可、要求重复检测等问题。

通知要求各地区各有关部门认识进一步科学精准做好疫情防控的重要性和紧迫性，站在疫情防控“全国一盘棋”的高度，将核酸检测结果全国互认作为高效统筹疫情防控和经济社会发展、切实维护正常生产生活秩序的“关键小事”抓紧抓实，便利人员安全有序出行。

通知明确，不同渠道展示的核酸检测结果具有同等效力。群众通过国务院客户端、国家政务服务平台、各省份健康码、核酸检测机构网站或APP查询到的核酸检测结果及群众持有的纸质核酸检测结果，凡在当地防控政策有效时间内的，具有同等效力，各地在查验时都应予以认可。

通知强调，严禁各地以本地健康码未能查询、未在本地开展核酸检测等为由拒绝通行，拒绝群众进入公共场所、乘坐公共交通工具，不得要求群众重复进行核酸检测。

通知也督促各地区将核酸检测结果全国互认的要求落实到基层一线，确保基层管理人员认真执行，并称将加大督促指导力度，对通知发布后仍不互认、造成不良影响的地方予以通报，对个人违规使用假冒、篡改等核酸检测结果的，要依法依规处理。

冠病疫情发生以来，中国各地健康码不互认一直是个很大的问题，影响公众出行。目前中国大部分地区健康码以“省内通行”为主，公众跨省穿行中，需要不断切换健康码以进行身份认证，若健康码数据更新不及时，无法共享核酸检测结果，就可能出现行程被中断的情况。