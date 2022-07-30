恒大预计业务需较长时间才能恢复有序经营

中国地产商恒大集团星期五（7月29日）晚间披露近期业务发展和境外债务重组工作进展情况称，2022年上半年，中国恒大实现合约销售金额约122.6亿元（人民币，下同，约25.1亿新元），合约销售面积119.3万平方米。恒大同时称，集团地产开发业务所涉地区广泛，综合考虑集团的资产负债规模，预计业务需要较长时间才能恢复有序经营。

根据港交所网站的公告，恒大表示，公司不遗余力地维持生产运营稳定，并尽最大努力推进复工复产。截至目前，中国恒大已售未交楼项目中96%已部分或全部复工，实际施工人数达到集团正常施工要求的86%。自2021年7月1日以来，公司已累计竣工交付物业23.2万套，建筑面积2419万平方米。

在新能源汽车销售方面，中国恒大称，中国恒大新能源汽车集团有限公司自主研发的新能源汽车恒驰5汽车在今年年初首车正式下线，3月通过工信部第353批新产品公示，恒驰5汽车获得销售资格，并已经在7月6日正式开始预售，截至目前已累计收到预售订单超过3.7万台。

中国恒大称，希望向市场提供其境外债务重组进程的积极进展以及本公司及其境外子公司的境外债务重组的若干初步原则。

在境外债务重组方面，近阶段，集团一直与其财务及法律顾问评估本集团的情况，以制定尊重所有利益相关者权利的解决方案，并旨在逐步恢复有序经营，释放运营和资产价值。 同时集团一直与多位持有公司及其境外子公司景程有限公司（ Scenery Journey Limited ）发行的美元优先票据的债权人及有关顾问进行具建设性的沟通 ，促进制定境外债务重组方案。

此外，中国恒大与债权人及有关顾问密切合作、定期沟通，正在对集团核心业务开展必要、有序的尽职调查工作，探讨潜在可行的境外债务重组方案，尽职调查的资讯将作为制定境外债务重组方案的重要依据。鉴于集团的规模和复杂性以及集团所处的行业现状，尽职调查工作仍在推进中。

中国恒大在公告中强调，集团地产开发业务所涉地区广泛，中国境内相关地区的房地产市场仍在调整中，并综合考虑集团的资产负债规模，预计集团的业务需要较长时间才能恢复有序经营，从而使所有利益相关者的资产价值得到恢复。

境外债务重组保障措施方面，中国恒大称，将依法酌情安排资产包作为境外债务重组的保障措施。资产包中的资产可能包括但不限于本公司直接或间接持有的境外子公司的股权（ 例如恒大汽车及恒大物业 ）， 以及集团的境外债务债权人可依据适用的法律法规追索的资产。为确保公平性 ，每组债务的资产包的相应构成将基于境外债务的法律 结构， 即有关资产包的安排将充分考虑公 司的资产和负债层级、 现金流分析公司间贷款结构以及各类债权的合同和法律优先顺序，以及公司股东的任何支持。

对于拟重组的境外债务范围，中国恒大称，包括中国恒大发行的美元债；景程有限公司发行及天基控股有限公司提供担保、恒大地产集团有限公司提供股权收购承诺的美元优先票据；公司及公司境外子公司的境外其他债务（ 含本公司所承担的担保及回购义务等或有债务，例如：房车宝集团相关的股权回购义务等）。

对于下一步的工作安排，中国恒大称，集团及其顾问鼓励境外债权人积极与集团的财务顾问接洽，并将继续与已联络的债权人及其顾问密切协调，根据公告所列原则尽快制定境外债务重组方案。预计集团尽职调查工作将在近期基本完成，届时集团将与有关债权人及其顾问沟通境外债务重组方案框架和建议，并希望在2022年内尽快公布具体重组方案并取得积极进展。同时，集团期待与境内外债权人进行具建设性的对话并取得及时的支援，以更好管理各项业务，公平对待境内外债权人，依法维护所有利益相关者的权益。

