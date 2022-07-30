河北要求全省派出所将警力向斗殴等易发部位延伸

河北省公安厅星期三（7月28日）召开全省公安派出所工作调度会，要求将巡控警力向寻衅滋事、打架斗殴等案件易发部位、时段延伸。

根据河北省公安厅网站消息，会议研究部署加强派出所工作，就充分发挥派出所基层综合性战斗实体作用，全力投入夏季治安打击整治“百日行动”作出部署。

会议指出，派出所担负着维护辖区稳定、守护一方平安、服务人民群众、推进社区治理的重要职责，要充分发挥基层综合性战斗实体的重要作用，坚持整体防控和重点治乱，坚持专群结合和群防群治，因地制宜、因时制宜落实打防管治措施，着力提升辖区治安掌控力，切实维护社会平安稳定。

会议强调，派出所要在“百日行动”中大力强化作为社会治安防控体系支点的重要作用，推进社会治安防控体系建设，强化警情处置，坚持依法严打方针，坚持问题导向，摸线索、打现行，端窝点、摧网络，追流向、抓逃犯，更多破大案、更快破小案，依法严惩一批违法犯罪分子。要强化排查整治措施，以案件高发、群众反映强烈的治安乱点为重点，积极与有关部门密切配合，全方位开展排查，集中时间、集中力量进行整治，并建立健全长效机制，切实维护良好治安秩序。

会议还指出，要强化社区巡控，加快推进城区“一区一警两辅”和农村“一村一辅警”全覆盖，组织发动群防群治力量织密社区巡防网络。要将巡控警力向寻衅滋事、打架斗殴等案件易发部位、时段延伸。要坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动“百万警进千万家”活动走深走实，组织派出所及社区民警推进矛盾纠纷大化解、大调处，防止小矛盾、小问题传导升级。

河北省唐山市一家烧烤店6月10日发生暴力围殴女性事件，震惊社会，事件引发舆论对社会治安、涉黑涉恶和其背后保护伞等问题的高度关注。

唐山随即自12日起开展“雷霆风暴”专项行动，重点整治打架斗殴、寻衅滋事、故意伤害、侮辱妇女等违法犯罪行为。

中国公安部刑事侦查局局长刘忠义星期一（7月25日）回应唐山烧烤店打人事件时承诺，一定会彻底查清全案，依法严惩犯罪，并向社会公布具体情况。