中国官媒：中美应有效管控分歧避免人为制造新的矛盾困难

中国国家主席习近平和美国总统拜登星期四（7月28日）晚进行了两个多小时通话。令中美关系高度紧张的美国众议院议长佩洛西亚太行星期五（7月29日）开始之际，中国官媒《人民日报》发表评论文章说， 中美双方应以两国人民的根本利益为重、以世界和平稳定和发展繁荣为重，坚持相向而行，保持对话沟通，加强互利合作，有效管控分歧，避免人为制造新的矛盾困难，以对历史高度负责的态度处理好中美关系。

文章说，中美能否处理好彼此关系，攸关世界前途命运，是两国必须回答好的世纪之问。一段时间以来，中美关系面临严重困难，根源在于美国的对华认知出了问题。美国从战略竞争的视角看待和定义中美关系，把中国视为最主要对手和最严峻的长期挑战，是对中美关系的误判和中国发展的误读，会对两国人民和国际社会产生误导。“善治病者，必医其受病之处；善救弊者，必塞其起弊之原。”推动中美关系回到稳定发展的正确轨道，美方首先应消除对华“威胁膨胀”的战略焦虑，摒弃“你输我赢”的惯性思维。文章引述美国前国务卿基辛格近日指出，美国不应与中国进行“无休止对抗”，强调应尊重中国作为国际秩序参与者的角色。认真倾听这些建设性声音，同中方相向而行，才能推动中美关系走出困局。

文章还说，国际社会高度关注此次中美元首通话，聚焦点不约而同放在习近平主席就台湾问题阐明的原则立场上。台湾问题始终是中美关系中最重要、最敏感的问题。中国坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的“台独”势力留下任何空间。中国政府和中国人民在台湾问题上的立场是一以贯之的，坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志。民意不可违，玩火必自焚。美方必须看清楚这一点，必须言行一致恪守一个中国原则，履行中美三个联合公报。拜登在通话中表示，美国的一个中国政策没有改变也不会改变，美方不支持台湾“独立”。美方应将相关承诺落到实处，明确、坚定地反对任何“台独”行径，不再向“台独”势力发出错误信号。

文章说，中美分别是最大的发展中国家和最大的发达国家，对世界和平发展负有特殊责任。当前，世界动荡和变革两种趋势持续演进，发展和安全两大赤字不断凸显。面对变乱交织的世界，国际社会和各国人民都期待中美两国发挥引领作用，维护世界和平安全，促进全球发展繁荣。当前人类的“地球村”面临诸多挑战，中美加强协调合作的必要性和紧迫性正变得更加突出。两国应坚持大国责任，为应对全球挑战发挥大国作用，为世界提供更多公共产品。

文章最后强调，中美关系发展的历史充分表明，加强沟通对话是两国管控分歧、避免误判的必要途径。中美发展都处在关键阶段，双方应以两国人民的根本利益为重、以世界和平稳定和发展繁荣为重，坚持相向而行，保持对话沟通，加强互利合作，有效管控分歧，避免人为制造新的矛盾困难，以对历史高度负责的态度处理好中美关系。这是国际社会和各国人民的期待，也是中美两个大国职责所在。

佩洛西星期五（7月29日）开始亚太行前夕，拜登和习近平星期四围绕台湾问题等议题进行超过两小时通话。

对于佩洛西的行程，外界目前仍不清楚她是否会到台湾访问，有消息说她的台湾之行“待定”。

中国国防部星期二（7月26日）已经警告，如果佩洛西坚持访台，“中国军队绝不会坐视不管”。中国大陆官媒《环球时报》旗下公众号“枢密院十号”星期四（7月28日）也曾发文称，佩洛西若访台，中国人民解放军可在东海上空派出歼16甚至歼20伴飞并拦截，还可派出歼16D电子战机负责压制支援。

不过，白宫国家安全委员会协调员柯比星期五说，没有看到任何对台湾有害的具体或明确迹象。另一方面，中国政府通过官方媒体宣布，将于星期六（7月30日）在台湾海峡附近举行实弹射击训练。