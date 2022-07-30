耿爽：个别国家强调乌克兰主权却在台湾问题上挑战中国主权

中国常驻联合国副代表耿爽星期五（7月29日）在联合国安理会乌克兰问题公开会上发言时说，个别国家在乌克兰问题上一再强调主权原则，但在台湾问题上却不断挑战中国主权。

根据中国常驻联合国代表团网站刊出的讲话原文，耿爽说，中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的，也是经得起历史检验的。中国始终主张，各国的主权、领土完整都应该得到尊重，各国的合理安全关切都应该得到重视，《联合国宪章》的各项宗旨和原则都应该得到遵守，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。

耿爽说，乌克兰危机表明，第一，各国安全不可分割，只有重视别人的安全，维护大家的安全，才能真正实现自己的安全。各国要秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，重视彼此合理安全关切，构建均衡、有效、可持续的全球和地区安全架构，共同维护世界和平。将本国安全凌驾于别国安全之上，图谋强化军事集团，建立绝对优势，甚至按照自己的标准塑造别国的周边环境，只会引发冲突对抗、分裂国际社会，也只会让自己更不安全。

第二，世界百年未有之大变局正加速演进，在战争和疫情交织冲击下，这个世界面临越来越多的不稳定性和不确定性。在充满变化和挑战的时代，没有哪个国家能够独自应对，也没有哪个国家能够独善其身。在国际社会最需要团结合作、共克时艰的时候，固守冷战思维和集团政治，推行脱钩断链和“小院高墙”，把经贸往来政治化、工具化、武器化，胁迫其他国家选边站队，刻意制造分裂和对抗，是极不负责任和极其危险的举动。国际社会对当前这股逆流要高度警惕，共同抵制。决不能让乌克兰危机拉开“新冷战”的序幕，决不能重蹈历史上的覆辙，决不能让人类社会再次经历惨不堪言之战祸。

第三，乌克兰危机表明，只有恪守联合国宪章宗旨和原则，才能享有和平与发展，任何悖离只会带来冲突与不安。作为当今国际秩序的法律基石，联合国宪章的作用不可替代，地位不可撼动。遵守宪章宗旨和原则应当一以贯之，言行合一，不能说一套做一套，更不能采用双重标准，搞选择性适用。

耿爽特别强调，个别国家在乌克兰问题上一再强调主权原则，但在台湾问题上却不断挑战中国主权，甚至蓄意在台海制造紧张局势，这是对宪章宗旨和原则的亵渎和侵害。中方一贯尊重他国主权，当然也希望自身主权得到他国尊重。中方维护国家主权的意志坚定不移、坚如磐石，任何人都不要低估14亿多中国人民捍卫国家主权和领土完整的决心和能力。希望有关国家看清楚这一点，不要玩火自焚。