马英九批陈时中疫情还在烧就选市长：小老百姓感慨万千

台湾前总统马英九星期六（7月30日）出席一场活动时说，今年疫情让他感到荒唐，都是民众打前锋、自食其力，民进党政府理所当然接受成果。他也批民进党台北市长参选人陈时中，疫情还在延烧就去选市长，小老百姓感慨万千。

根据联合报报道，马英九在台湾三重先啬宫“2022宗教界护国和瘟暨新冠疫情往生者超荐法会”致词时说，冠病疫情在台湾已经造成454万人确诊、8833人往生，这次的法会举办三天，主要是为疫情往生者法会，由各宗教团体轮流诵经祈福，为往生者哀悼，也会全民祈福，并且提醒每一位同胞要注意自己的健康，也期盼染疫的同胞早日康复，恢复正常生活。

马英九说，相较于去年5月的疫情高峰，现在的染疫跟往生的人数当然有减少，但病毒是一种狡诈的微生物，奥密克戎出现之后，又有其他的变种出来，大家还是要落实防疫措施，才能够避免染疫。

马英九指出，他要对这次在疫情中不幸往生的民众表达追思与不舍，一方面也感觉到很荒唐，在一场抗疫的活动当中，多半是民众打前锋、互助、自食其力，从口罩、疫苗到快筛，民进党政府理所当然地接受民间努力的成果，却不知道反省，真正做好超前部署。

此外，马英九也批评陈时中，在疫情还在延烧的时候，就迫不及待地跑去选台北市长，他居然还说“自己没有落跑”，小老百姓看在眼里真的是感慨万千。

马英九说，他要向第一线医护与防疫人员表达感谢，从疫情暴发以来已快三年了，不断出现变种病毒，一线医护人员的牺牲、奋斗，要感谢、鼓励，自己要有警惕，不要给医护人员添麻烦。先啬宫站出来邀集宗教团体一起来祈福、超荐，是一个可以安慰人心的好做法。