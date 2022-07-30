陈薇领衔研发的一款冠病疫苗获中国专利金奖

由中国工程院院士、军事科学院军事医学研究院研究员陈薇领衔团队完成的一款冠病病毒疫苗发明专利荣获中国专利金奖。

根据“军事科学院”微信公号消息，第23届中国专利奖评审结果星期二（7月26日）揭晓，由陈薇领衔团队完成的“一种以人复制缺陷腺病毒为载体的重组新型冠状病毒疫苗”发明专利荣获中国专利金奖。

报道称，这项专利是新调整组建的军事科学院成立以来，摘得的第一个中国专利金奖，也是本届军队系统荣膺的两个金奖之一，彰显了军事科学院在自主知识产权创造、保护和运用过程中取得的突出成绩。

据了解，该项发明于2020年8月获得中国国家知识产权局授予发明专利权（专利号为202010193587.8）。该项发明对冠病病毒具有良好的免疫保护效果，且制备快速简便，可在短期内实现大规模生产。

报道还称，中国专利奖是中国政府授予专利权的发明创造者的最高级别政府奖，得到了联合国世界知识产权组织认可，具有极强的社会影响力和权威性。

该奖项主要聚焦重点产业和关键领域核心技术，突出制造业的“大国重器”，解决“卡脖子”的技术难题，体现了行业的最高科技水平。本届中国专利奖共评选出中国专利金奖项目30项、银奖60项、优秀奖792项。