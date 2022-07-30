老虎被指只能吃草维持生命 济南野生动物世界：太胖对健康不利

有网民星期四（7月28日）通过社交平台爆料称，济南野生动物世界的老虎只能吃草维持生命。济南野生动物世界工作人员星期五回应称，老虎通过吃草的方式促进胃消化，帮助食物残渣排出体外，并称老虎太胖对其健康会造成不良影响。

根据九派新闻报道，网民拍摄的视频显示，一只体型瘦削的孟加拉虎在低头吃地上的草，缓慢移动间，四肢关节处的骨骼突出，腹部皮毛随动作摇晃。

济南野生动物世界工作人员对此解释说，老虎也是吃草的，为了促进消化。老虎光吃肉不易消化，通过吃草的方式刺激胃部，把不易消化的食物排出体外。同时，该工作人员还提到，不存在不给老虎吃东西的情况，在圈养条件下，老虎太胖对其健康会造成不良影响。

济南市园林和林业绿化局工作人员回应媒体查询时说，不同区域的老虎体型、体格具有差异性，其高矮胖瘦不能一概而论，如果野生动物世界的饲养员和兽医按照管理制度人工繁育物种，不会存在太大问题。

报道引述上海动物园上海珍稀濒危野生动物保护研究中心主任刘群秀博士曾说，虽然老虎是食肉动物，但是老虎吃草这种行为经常会出现。

从科学角度分析，老虎吃草有两个因素：一是有助于它把阻碍消化的一些东西很快速地排下去。膳食纤维对于人来讲，有助于肠道的蠕动，对于动物来讲也是这样。二是在食物太单调的情况下，它可能要做一点其他的选择。

