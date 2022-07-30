杨润雄：演唱会事故调查原因需要时间 料下月静态表演可继续

香港人气组合MIRROR星期四（7月28日）晚在红磡体育馆举办演唱会时发生事故，两名舞蹈演员被高处掉落的电视屏幕击中倒地，其中一人情况严重。香港文化体育及旅游局局长杨润雄星期六说，由康文署助理署长统筹的工作小组将于下周初开会，预料几星期会有结果，至于红馆8月中有其他演出，当局会和主办方商讨安排，相信相对静态和简单的舞台表演可以继续举行。

根据《星岛日报》报道，杨润雄在电台节目中表示，昨日亲自到现场了解，涉事大型屏幕有两条钢索，其中一条脱落，当局会调查原因，包括使用物料和设计等，不排除屏幕由于可以转动和升降，操作上容易发生意外。

杨润雄说，康文署助理署长领导的小组会联同工程师学会的专家作出调查，并研究如何防止再有同类事件发生，强调每一个细节都会逐个检视，一定会查出原因，若发现涉及失职或不当之处，一定会追究。在报告未完成之前，当局会审视所有康文署场地的演出活动的安全，若牵涉同类装置，有可能要求暂停。

杨润雄还说，红馆8月中仍有其他演出，当局会与主办方商讨，调节舞台安排以确保安全，相信相对静态和简单的舞台表演可以继续。他强调，若发现规管制度有问题会作出改善，并称目前要求主办方聘用专业人士检查舞台装置和发出认证，认为是可以信赖的制度，但需待调查完结才能有结论。

杨润雄随后在会见媒体时说，会就事件成立小组，知道市民关心事件，但调查需要时间。日后仍有不少表演，检视需改善的地方会是重点工作，确保舞台安全。

杨润雄强调，事件需要调查，并会全面检视整件事，希望外界给予时间及耐性，以尽快完成调查，调查结束会尽快公布。

MIRROR演唱会事故导致两人受伤，其中一名伤者（舞蹈员阿Mo李启言）在深切治疗部留医，情况严重。据了解，他当晚通宵进行一次手术后，星期五早上11半再接受第二次手术，至晚上7时半手术完成，情况暂时未有太大改善。另一名伤者则情况稳定，在家人陪同下已于星期五下午自行出院。

