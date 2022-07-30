阿里巴巴被SEC列入“预摘牌”名单 股价大跌11%

中国电商巨头阿里巴巴周五（7月29日）被美国证券交易委员会（SEC）列入“预摘牌”名单，面临退市风险。截至周五收盘，阿里巴巴股价下跌11%，至89.37美元，当月累计下跌21.4%。

综合路透社和彭博社报道，截至本周五收盘，阿里巴巴市值2366.64亿美元，距离2020年末的市值高点已缩水超70%。

阿里巴巴星期二发布了2022财年年报，显示2022财年第三季度营收2425.8亿元（人民币，下同，约496亿新元），同比增长10%；净利润为192.24亿元，同比下降75%。

阿里巴巴同日公告还说，董事会已授权集团管理层向香港联合交易所提交申请，拟将香港新增为主要上市地。

在香港联交所完成审核程序后，阿里巴巴将在香港联交所主板及纽约证券交易所两地双重主要上市。

阿里巴巴2014年赴美IPO，是当时历史上规模最大的IPO。

美国《华尔街日报》星期四引述知情人士称，阿里巴巴创始人马云打算放弃对蚂蚁集团的控制权。阿里巴巴隔天在香港一度下跌4.5%，是恒生科技指数跌幅最大的股票之一。

美国2020年通过的《外国公司问责法》（HFCAA）明确在美上市外国公司如果连续三年无法让美国监管机构检查审计底稿，可能会被强制退市。

除阿里巴巴外，周五被列入预摘牌名单的其他公司还包括蘑菇街、波奇宠物、猎豹移动公司等。