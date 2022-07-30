陕西一地倡导城镇婚宴非亲属贺礼低于百元人民币

中国陕西省商洛市官方发出倡议书，反对婚丧喜庆大操大办，倡导城镇婚宴非亲属贺礼控制在100元（人民币，下同，约20新元）以内。

据微信公号“商洛宣传”星期五（7月29日）消息，中共商洛市委文明委当天发布《商洛市反对婚丧喜庆大操大办、倡树文明节俭新风倡议书》，对婚丧喜庆等仪式的操办细节作出倡导。

倡议书提倡文明办婚礼和适度节俭办喜事，反对“前三后四”讲排场、比阔气、收份子、大办宴席、铺张浪费、低俗婚闹等。

针对婚宴规模、贺礼等，倡议书倡导城乡婚宴规模控制在15桌以下，农村、城镇宴席每桌分别不超过300元、500元，收取非亲属贺礼农村、城镇分别控制在50元、100元以内。

至于过寿、升学、搬家、生孩子等，倡议书提倡不办宴席，改为通过送鲜花、道问候等方式表达祝贺，杜绝跟风攀比、举债办宴。

在丧事方面，商洛市倡导“厚养薄葬，丧事简办”，提倡老人在世多孝敬，离世治丧文明简朴，不盲目攀比、铺张浪费、借机敛财，抵制乱搭灵棚、殡期冗长、低俗表演等行为，不建豪华墓地，不搞封建迷信活动。

倡议书也特别提到，党员干部应以身作则，带头不收取礼金、带头不大摆宴席，在生态安葬、节俭治丧、文明祭祀方面发挥示范作用，积极鼓励亲属婚丧喜庆事宜文明操办，积极抵制天价彩礼、豪华葬礼、无边份子等。

倡议书最后号召全市群众从自身做起，移风易俗、破除陋习，为争创全国文明城市、迎接中共二十大胜利召开贡献力量。