朱立伦否认国民党重新评价李登辉

星期六（7月30日）是台湾前总统李登辉逝世两周年，外传国民党有意重新评价李登辉，国民党主席朱立伦澄清说，没有要重新评价，没有这个事实，但对过去历史会严肃面对，不管是历任总统的保卫台湾、建设台湾还是和平台湾，都是国民党的中心目标。

台湾媒体此前报道，国民党将在朱立伦及国民党官方面簿发表对李登辉的看法，重新审视党史和评价李登辉功过，消息引发深蓝阵营反弹。

据台湾《自由时报》报道，朱立伦星期六上午出席活动受访时说，国民党没有所谓要重新评价李登辉，但对过去历史一定严肃面对，无论是蒋中正保卫台湾、蒋经国建设台湾、开启台湾民主转型，到李登辉时代推动的民主台湾、马英九针对区域和平的和平台湾，每个时期都很重要，都是国民党的中心目标、基本理念，表示国民党是最爱台湾的。

另外，对朱立伦被解读亲美友日、有意带领国民党往中间路线靠拢，台湾前总统马英九上午受访时说，国民党现在面对的挑战很多，应该多办一点正事。

朱立伦对此回应说，国民党现阶段面对的挑战非常多，马英九说的是对的，国民党就是不断面对这些挑战一一克服。

被问到美国众议院议长佩洛西可能访问台湾的消息，朱立伦则表示，对于国际友人访台都表示欢迎，只要对台湾区域安全或台湾的经贸、民主自由有帮助都欢迎。

