四川多地被指举行“夏日祭” 文旅厅：一旦发现绝不姑息

针对网络上连续反映的四川省南充、攀枝花等地区可能举办“夏日祭”的有关情况，四川省文化和旅游厅星期四（7月28日）答复称，未收到相关备案，现已责成全部取消。一旦发现任何伤害民族感情的非法活动，将坚决依法严查到底，绝不姑息。

根据澎湃新闻报道，据四川网络问政平台，四川省文旅厅称，经查，南充和攀枝花市各县（市、区）文广旅局均未收到举办“夏日祭”活动的备案和申请。7月22日至23日，两市文旅执法部门组织对网传活动地进行核查，确有举办动漫展活动计划，但未到相关部门备案，现已责成全部取消相关活动。目前，两地文旅部门正密切配合网信、公安等部门开展调查；同时，对审批事项和重点场所开展摸底排查，未发现相关展演活动。

四川省文旅厅还称，下一步，将加强文化市场监管，加密执法巡查频次，加大违法行为处罚力度，一旦发现任何伤害民族感情的非法活动，将坚决依法严查到底，绝不姑息。

南充市文化广播电视和旅游局就相关网络反映答复称，对此高度重视，迅速安排相关县(市、区)文化和旅游行政主管部门进行核查。经查，各县（市、区）文广旅局均未收到举办“夏日祭”活动备案和申请，也决不允许此类伤害民族感情的非法文化活动举办。

南充市文化广播电视和旅游局表示，为持续搞好文化市场监管，各县（市、区）文化执法队伍将加密执法巡查频次，加大违法行为处罚力度，一旦发现任何伤害民族感情的非法文化活动，将坚决严查到底，绝不姑息。

攀枝花市文化广播电视和旅游局7月27日回应称，接到网民投诉后，攀枝花市文广旅局立即安排文化执法支队了解情况。酒店方表示，一兰姓女士于今年5月份来酒店缴纳定金预定场地，计划用于举办动漫展活动，未提“夏日祭”名称，酒店方始终未见主办方活动方案、宣传海报等资料，接到网络情况反映后在网上搜索到相关促销信息，发现有“夏日祭”提法，7月20日酒店已主动取消场地租用。

相关部门7月22日下午共同约见了主办方和承办场所有关负责人，并要求承办场所不予提供场所。主办方（预定人兰女士在场）当场表示取消此次活动，处理好后续事宜。7月23日，执法人员现场检查了金沙明珠大酒店，现场没有活动布置痕迹，执法人员全天对动漫展举办地点进行了驻点核查，均未进行展演活动。经监测，主办方已开展线上线下退票处理等事宜。

答复还提到，攀枝花市文广旅局7月22日组织各县（区）文广旅局对辖区星级饭店、娱乐场所开展情况摸底排查，相关内容及活动一经发现立即制止；安排执法人员对娱乐场所、攀枝花宾馆、川惠大酒店等重点场所进行了巡查，均未发现动漫展演情况。

攀枝花市文广旅局表示，针对此次夏日祭动漫展举办的问题，下一步将强化文化活动监管、审批，协同相关职能部门加强市场监管和巡查，防止类似事件再次发生。同时，将对此保持密切关注，积极配合网信、公安等部门的调查处理，对任何伤害民族感情的非法文化活动，将坚决严查到底，绝不姑息。

南京“夏日祭”遭抵制被紧急叫停后，有网民举报中国其他地方仍有举办“夏日祭”，云南、山东、江西等多地的展馆、酒店纷纷发布声明，否认将举办“夏日祭”。

据介绍，“夏日祭”是夏天举办的一些活动或节日祭典，也是日本传统节日，除夏日祭外，日本也有春日祭、秋日祭、冬日祭等祭典形式；而“漫展”则与日本动漫、二次元文化相关，因不少动漫中存在日本祭典的经典场景，受此影响，中国一些漫展会借用“夏日祭”等日本祭典的名头，吸引二次元爱好者前来逛展。

针对中国多地取消夏日祭活动的现象，中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进7月28日发文说，吴啊萍在南京玄奘寺供奉侵华日军战犯的牌位，激起全国人民的愤慨。一些其他对日本文化现象的警惕和抵触也借势达到高潮，比如对日本夏日祭活动、日本风情街乃至日本动漫的质疑都形成了高音量。

胡锡进认为，这些质疑应当是一事一议，相关质疑不能搞成“防止日本文化入侵”无处不在的“政治正确”，是日本元素就该排斥，那样就变味了。他还说，中国不能哪都搞不了日本风情街了，哪个城市搞了就是“媚日”，就是“忘记历史”；不能因为传播了二次元文化活动和作品，连B站这样的青年爱国者“大本营”也被扣上“对日态度不正确”的帽子。这不是中国民间应有的对外交流审视方式。