江苏滨海选出七名“躺平”干部诫勉谈话

中国多地近期出台干部激励机制并提出治理“躺平式干部”，江苏滨海县以无记名投票的方式选出七名“躺平者”进行集中诫勉，并称对谈话教育后依旧我行我素、不知悔改的，将视情节轻重作相应处理。

中共滨海县委组织部微信公众号“滨海党建云”7月26日发布消息说，滨海县为进一步激励全县各级干部担当作为，县委组织部重点面向全县各级机关和国有企事业单位在编在岗的县管干部和中层干部，开展了寻找身边的“躺平者”活动。

滨海县组织部部长、统战部部长王大为7月26日对今年首批七名“躺平者”进行集中诫勉谈话时说，这次“躺平者”评选，是经过群众推选、单位评议和组织评定等程序最终确定的，大家要从思想深处找原因，破除“躺平”思想，从“躺平”中“起身”，做一名站得起、立得直、行得稳的干部。

他要求“躺平者”自我审视，想一想“为什么是我”，并称“躺平者”的标签不会无缘无故贴到某个人身上，都是各单位干部群众无记名推选，得票率30%以上的，最高的将近50%，最少的也达到三分之一。

他还说，“躺平者”既要服气，更要知耻，要深刻反思工作中存在的不足，从自己身上找原因，“给自己画画像，思想上除除草”。

他也要求“躺平者”端正心态，要“一跃而起而不是一躺到底”，也要坚定信心，彻底摘掉“躺平者”帽子。

滨海县评选“躺平者”设有七个标准，其中包括“精神状态萎靡不振、缺乏斗志，不思进取、安于现状”；“担当精神不够，见到任务两手一摊，碰到问题两眼一黑，左躲右闪、上推下卸，只要不出事、宁愿不干事”；“工作态度不正，与组织讨价还价，只想当官不想干事”；“工作作风不实，玩心较重、贪图安逸，暮气沉沉、佛系心态，不推不动，甚至推也不动”等。

通报还称，对被推选为“躺平者”的，由县委组织部进行集中诫勉谈话，并作深刻书面检讨；对得票率在20%以上的，由单位主要负责人进行预警谈话，县纪委监委和县委组织部派人参加；对得票率在10%-20%之间的，由单位主要负责人进行谈话提醒。对谈话教育后依旧我行我素、不知悔改的，视情节轻重，作相应处理。

此外，县委组织部将持续进行跟踪管理，设置六个月的跟踪管理期，由单位主要负责人担任政治辅导员，帮助大家提振精神、重启新程。