方星海：部分风控水平低投资能力弱的私募基金管理人已被出清

中国证监会副主席方星海星期六（7月30日）说，一些影响较大的风险个案严重影响了私募基金行业形象。经过前期市场大浪淘沙，一部分风控水平低、投资能力弱的私募基金管理人已经被出清，这在客观上形成了管理人更加专业化，资金更加长期化的向好趋势。

综合证券时报和财联社报道，方星海在“2022青岛•中国财富论坛”上作主旨演讲时说，私募基金行业在快速发展的过程中也积累了一些问题和风险。一是行业准入门槛低，机构质量参差不齐，市场化头部机构数量还偏少，专业化运作水平仍有待提高，一些影响较大的风险个案严重影响了行业形象。

二是受多重因素叠加影响，当前股权创投基金长期资金来源不足，资金募集出现了暂时性的困难。

三是与境外成熟市场相比，投早、投小能力仍有不足，头部机构的投研能力取得长足进步，但其他大部分机构的投研能力还有待提升。

方星海说，经过前期市场大浪淘沙，一部分风控水平低、投资能力弱的私募基金管理人已经被出清，这在客观上形成了管理人更加专业化，资金更加长期化的向好趋势。

他还说，从投资环节看，新发展格局下，自主创新发展将为股权投资基金创造大量投资机会，各种新技术、新模式、新业态、新产业为创业投资基金提供了多样化的赛道和投资策略选择。中国拥有众多成长性高的科技创新企业，在光伏发电、新能源电池等领域，国际优势显著，已成为私募股权基金的重要投资目的地。

