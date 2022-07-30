中国银保监会副主席：影子银行治理成效显著但部分产品风险依然较大

中国银行保险监督管理委员会副主席梁涛说，影子银行治理成效显著，但部分产品结构复杂、杠杆高，隐藏风险依然较大。

根据新浪财经报道，梁涛星期六（7月30日）出席“2022青岛•中国财富论坛”并作演讲说，在资管行业发展的各个阶段中，银保监会始终把拆解影子银行的风险作为一项重要工作，并将规范资管行业发展作为这项工作的重要抓手。

梁涛介绍，银保监会坚持稳中求进的工作总基调，连续多年开展整治市场乱象的行动，严厉整治乱加杠杆，脱实向虚、监管套利的复杂结构化产品，坚决清理借金融创新之名行影子银行之实的乱象，弥补监管的短板。根据资管新规制定理财信托、保险监管等领域的具体实施细则，统一同类机构和产品的监管标准。

他说，银保监会加强对影子银行和交叉金融业务的现场检查，对违法违规行为严肃问责，涉嫌违法犯罪的移送司法机关。经过持续的整治，中国类信贷影子银行风险明显收敛，存量资产大幅度压降。截至今年6月末，规模较历史峰值压降超过29万亿（人民币，约5.9万亿新元），有效地遏制了资金的脱实向虚，为稳住宏观经济大盘，发挥金融的逆周期调节作用，创造了政策空间。

但梁涛也表示，近年来影子银行治理成效显著，但是部分产品结构复杂、杠杆高，隐藏的风险依然较大。

他指出，一些银行对表内的非标投资风险管理不到位、资产分类和拨备计提标准显著低于表内的贷款，一些机构借助不当的金融创新，衍生出影子银行新的变种，诱发影子银行反弹回潮。对此银保监会应保持必要的警惕。

