陈国基：全面推动学校有系统有计划地推行国民教育

香港政务司司长陈国基星期六（7月30日）说，港府会全面推动学校有系统地、有计划地推行国民教育，包括持续更新和优化课程、开发教学资源、加强老师培训、举办学习活动等。

根据《星岛日报》报道，陈国基在专题论坛上致辞时说，青年是香港的未来、希望和栋梁，并肩负起中华民族复兴的历史责任，而推进“一国两制”在香港成功实践，是历史进程的重要部分。

他说，要确保“一国两制”实践行稳致远、香港长期繁荣稳定，必须让下一代认清香港是国家不可分离的部分，充分认同和衷心爱护自己的家园，从而培养他们的国家观念。这个国家观念绝不止于抱有家国情怀，更需要的是付诸实行，也就是全面准确贯彻“一国两制”方针，以服务国家富强、民族复兴和人民幸福，作为个人理想和抱负，奋发向上，在长大以后发挥所长，贡献国家所需。

陈国基说，特区政府会全面推动学校有系统地、有计划地推行国民教育，包括持续更新和优化课程、开发教学资源、加强老师培训、举办学习活动等，让学生从小就正确认识国家历史，欣赏和体会中华文化的传统价值观，尊重国家象征和标志，认识《宪法》、《基本法》和国家安全的重要性，以及相互之间的关系，从而建立和巩固国民身分认同。

陈国基还说，特区政府正全力制订一份全面的《青年发展蓝图》，务求通过整合、制订和推行环环相扣的政策举措，培育香港青年成为爱国爱港、具备世界视野和专业技能、积极终身学习，并具有正向思维的新一代。

