习近平：必须发挥港澳台统战工作争取人心的作用

中共总书记习近平说，今年是中国共产党提出统一战线政策100周年，要坚持爱国统一战线发展的正确方向，准确把握新时代爱国统一战线的历史方位。他强调，“必须发挥港澳台和海外统战工作争取人心的作用，必须把握做好统战工作的规律”。

据新华社报道，中共中央统战工作会议7月29日至30日在北京召开。习近平出席会议并发表讲话，中国总理李克强主持会议。五名政治局常委包括栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正也出席会议。

习近平在会上提出新时代爱国统一战线的基本任务，其中提到坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国共产党领导，坚持中国特色社会主义道路，高举爱国主义、社会主义伟大旗帜；促进海内外中华儿女团结奋斗，为全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴汇聚磅礴伟力。

习近平强调，中国共产党在实践中形成了关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，就加强和改进统战工作提出了一系列新理念新思想新战略，主要是必须充分发挥统一战线的重要法宝作用，必须解决好人心和力量问题，必须发挥港澳台和海外统战工作争取人心的作用，必须加强党外代表人士队伍建设，必须把握做好统战工作的规律，必须加强党对统战工作的全面领导等。

习近平指出，统一战线是党克敌制胜、执政兴国的重要法宝，是团结海内外全体中华儿女实现中华民族伟大复兴的重要法宝，必须长期坚持。人心向背、力量对比是决定党和人民事业成败的关键，是最大的政治。统战工作的本质要求是大团结大联合，解决的就是人心和力量问题。

他强调，现在统一战线面临的时和势、肩负的使命和任务发生了某些重大变化。世界百年未有之大变局加速演进，统一战线在维护国家主权、安全、发展利益上的作用更加重要。中国社会结构发生深刻变化，统一战线在增强党的阶级基础、扩大党的群众基础上的作用更加重要。

习近平也提到，要加强海外爱国力量建设，涵养壮大知华友华力量，促进中外文化文明交流互鉴。要做好网络统战工作，走好网络群众路线。

他最后说，各级党委要履行主体责任，把统战工作摆上重要议事日程。统战部门要加强自身建设，发挥参谋、组织、协调、督促等重要作用。统战干部要努力提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，讲求工作艺术，改进工作方法，展现统战部门和统战干部的良好形象。

