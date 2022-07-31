知情人士：中国考虑收回问题房企闲置土地 资金用于支持保交楼

彭博社引述知情人士透露，中国监管部门正考虑从困境开发商手中收回未开发的地块，购地资金将用于停工的房地产项目保交付。

据报道，知情人士称，中国住建部正与其他监管部门评估上述方案，尚不清楚决策层是否会批准。

知情人士也说，建议还在讨论中，仍存变化。根据中国法律规定，地方政府在售出土地两年未开发的情况下，从开发商手中收回，而无须补偿。

知情人士称，上述方案如果得以批准实施，意味着政府部门有较大的空间因城施策，包括从困境开发商手中收回土地后质押给财务健康状况更好的开发商，后者则将提供资金来完成困境开发商的停工项目。知情人士还提到，其他的操作还包括政府对被回收的土地进行重新规划后挂拍，以提高其价值。

该方案是中国监管部门正在考虑的几项稳定房地产市场举措之一，以努力防止房地产市场风险加剧而引发更大范围的社会问题并持续施压经济。“保交楼”的首要目标也说明监管部门优先考虑的是购房人而非债券持有人，虽然恒大等地产巨头创纪录数量的债务违约已经让债券持有人蒙受损失。

据彭博社报道，克而瑞数据显示，截至去年底，中国排名前100的开发商拥有价值约42.5万亿元人民币（约8.7万亿新元）的土储货值。其中大量公司均为大规模举债买地，寄希望于价格能继续上涨。

但政府多年来要求房地产行业去杠杆正持续影响房价、地价和新建商品房销量，开发商的希望正在泡汤；结果是许多陷入困境的开发商手握土地而无力或不愿开发。

根据财新此前报道，去年首批集中招标转让的土地截至3月底只有37%已经开工；第二轮转让的土地约有16%已开工。

