中国四川涉嫌杀人警察尸体在山中被发现

逃匿四天后，涉嫌持枪伤两人、持械杀三人的警察李强尸体在山中被发现。

综合央视新闻客户端、财新网报道，中国四川省乐山市公安局发布警情通报称，公安机关于星期六（7月30日）在沐川县黄丹镇山中搜索发现一具男性尸体，符合高坠死亡特征；经现场勘查、尸体检验和DNA比对，确认系犯罪嫌疑人李某（男，36岁，沐川县公安局某派出所警察）。

死者亲属向财新网说，他们从网上看到了李强尸体被发现的消息，政府尚未告知他们，目前对李强尸体被发现一事暂无其他回应。

四川乐山沐川县沐溪镇派出所警察李强，星期二（26日）下午14时许在城市明珠小区A区持枪击伤两人，后前往约70公里车程的黄丹镇同心村，杀害三人并纵火烧毁房屋。死者家属及多名同心村人向财新网确认，三名死者为王某富和他不到8岁的孙子、5岁的孙女，两名伤者中的一人是王某富的大儿媳，也是两名被杀儿童的母亲，另一名伤者是王家大儿媳的堂弟。

报道引述村民说，此前就知道李强与王家大儿媳是男女朋友关系，尽管王家大儿子尚未离婚。死者亲属则表示，看到了网上一些关于大儿媳与李强的流言，但并不清楚两人关系。“不管是什么原因造成的，他都不应该伤害小孩对吧？”

在同心村二次犯下血案后，李强驾车逃匿。据沐川县公安局警情通报，星期二当天晚上22时许，涉案枪弹已全部查获。第二天，包括同心村在内，黄丹镇多村组织民兵及志愿者上山搜捕李强；据报道，加上民警、武警、消防等，共有5000余人上山对李强进行地毯式搜捕。

由于搜捕范围群山连绵、地形复杂、植被茂密，搜捕力量鏖战了五天四夜，并出动了警犬、无人机等搜捕技术手段。